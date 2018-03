Mann attackiert Gegner mit Messer

Am Sonntagabend ist ein 31 Jahre alter Gast in einem Lokal in der Schwarzwaldstraße von einem anderen Mann mit einem Messer attackiert und verletzt worden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sei es kurz nach 21 Uhr im Eingangsbereich und vor der Kneipe zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. In deren Verlauf verletzte der 26-jährige Angreifer seinen Gegner mit einem Messer. Der 31-Jährige musste wegen der erlittenen Verletzungen ins Klinikum Tuttlingen eingeliefert werden. Die Klärung der Frage, was sich am Tatort genau ereignete, ist zurzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.