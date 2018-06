Mal wieder ein Abendessen, ohne aufs Handy zu schielen

Der Immendinger Tierarzt Dr. Michael Roesger hat einen Teil seiner Praxis abgegeben. Anfang des Monats hat Sebastian Dettmer aus Donaueschingen die Großtierpraxis übernommen. Die Kleintierpraxis führt Michael Roesger wie gewohnt in Immenidngen weiter.

„Mit 64 Jahren will ich mal einen Gang zurückschalten“, begründet Roesger seinen Schritt, der ihm aber noch sichtlich schwer fällt. „Klar schaue ich nach beinahe 35 Jahren mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf die nächste Zeit“, räumt er ein. Schließlich habe er auch das Großtier-Geschäft gerne gemacht. „Ich mochte den engen Kontakt mit den Tierhaltern.“

Das habe allerdings auch bedeutet, dass er 33 Jahre lang – Roesger hat die Praxis 1984 von seinem Vater übernommen – in Bereitschaft war. Kalbende Kühe und Pferde mit Koliken nehmen halt keine Rücksicht auf Familienfest oder Feiertage. Am frühen Ostermontag musste Roesger beispielsweise einem Kalb per Kaiserschnitt auf die Welt helfen. Jetzt freut er sich auf Abende mit Freunden oder im Restaurant, bei denen er das Telefon nicht ständig in Reichweite haben muss. Der Anruf von Sebastian Dettmer sei genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen: „Bei so einer günstigen Gelegenheit, da musste ich einfach zuschlagen.“

Dieser Satz hätte genau so auch von Dettmer kommen können. Der war zuletzt in einer Praxis im Münsterland (Nordrhein-Westfalen) angestellt und suchte eine Praxis in der Region: „Ich führe seit Jahren eine Fernbeziehung. Das sollte endlich ein Ende haben.“ Deshalb habe er systematisch alle Tierarztpraxen der Umgebung kontaktiert und war bei Michael Roesger auf offene Ohren gestoßen.

„Ich habe den Eindruck, dass meine Großtierpraxis in meinem Sinne weitergeführt werden wird“, sagt Roesger, der mit seinem Nachfolger mehrere Wochen lang gemeinsam unterwegs war, um ihn den Tierhaltern der Region vorzustellen. Und er macht deutlich, dass er es ernst meint, mit seinem Abschied von der Großtierpraxis: Mit Rat werde er seinem Kollegen bei Bedarf selbstverständlich zur Seite stehen, mit Tat aber nicht.