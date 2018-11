Live-Escape-Game-Räume sind bald fertig

Spannung bei den Zombies, Rätselhaftes in der Bibliothek oder Spaß im Raum mit Einhorn-Thema warten auf die Besucher des neuen Immendinger Spiele-Paradieses „Refugium“, das in einigen Wochen eröffnet wird. Erstmals können dann die fünf „Live-Escape-Game“-Räume in dem umgebauten Möbelhaus an der Schwarzwaldstraße 43 von Gruppen genutzt werden, deren wesentliche Aufgabe es ist, sich aus ihrem verschlossenen Umfeld zu befreien.

Man kann aber auch bei Spieleabenden traditionelle Spiele sowie futuristische Table-Top-Games ausprobieren. Ermöglicht wird der Besuch in der unterhaltsamen Welt des „Refugium“ durch das Betreiberehepaar Astrid und Magnus Matz.

Eigentlich wären die beiden mit der Realisierung ihrer Spielewelt schon gerne einen Schritt weiter. Allerdings verzögert sich der offizielle Start, weil auch viele Monate nach der Baugenehmigung für den Umbau noch immer keine behördliche Erlaubnis für den Bau der notwendigen Außentreppe in den zweiten Stock des einstigen Möbelhauses vorliegt. Magnus Matz: „Die für die Treppe geforderte Statik-Planung ist jetzt fertig und kann der Genehmigungsbehörde vorgelegt werden, so dass ich hoffe, in etwa vier Wochen eine Baufreigabe zu erhalten.“ Klappt alles, dann wäre eine Abnahme vielleicht noch vor Weihnachten möglich, so dass man mit den Räumen spätestens Anfang des neuen Jahres an den Start gehen könnte.

Gerade die Weihnachtszeit wäre eigentlich ideal gewesen, um das in der Region noch recht einmalige Angebot eines Live-Escape-Games zu etablieren. „Wir mussten etwa 20 Aufträge von Firmen oder Gruppen absagen, die in diesem Zeitraum die Räume für ihre Feiern nutzen wollten“, so Magnus Matz. Bei Live-Escape-Games handelt es sich um einen immer beliebter werdenden Spieltrend. Kleinen Personengruppen, angefangen von zwei bis zu etwa sechs Leuten, wird in einem verschlossenen Raum eine Rätselaufgabe gestellt. Aus dem Raum müssen sich die Teilnehmer mit Geduld, Ausdauer, Geschicklichkeit und logischem Denken sowie mithilfe versteckter Hinweise und Gegenstände innerhalb einer vorgegebenen Zeit befreien („escape“ ist das englische Wort für Flucht). Das Szenario zum Spiel folgt einem bestimmten Thema, kann beispielsweise eine Detektivgeschichte sein oder ist angelehnt an bekannte Geschichten aus Film, Fernsehen, Computerspielen oder Literatur.

Liebe zum Detail

Passend zu diesen Themen werden die fünf Live-Escape-Game-Räume im „Refugium“ eingerichtet. Magnus Matz und seine Frau verwenden darauf viel Liebe zum Detail. „Wir bestücken gerade das Herrenzimmer“, sagt Matz. Der Raum ist knallrot gestrichen, wird mit altertümlichen Möbeln gestaltet. Auch ein großes Geweih fehlt nicht. In diesem Ambiente soll das Rätselraten der Teams spannend einerseits und vergnüglich andererseits werden.

Ein anderer Raum, der „Bunker“, wird der Themenwelt Zombies gewidmet. Eine Bibliothek und einen Raum mit dem „Outdoor-Thema“ Camping gibt es ebenfalls. Für die jüngeren Besucher oder den besonderen Spaß erwachsener Teams dient das rosarote Zimmer mit dem Thema Einhörner oder Ponys.

Übernächste Woche werden die Türen in die Räume eingebaut. Alle führen in den zentralen Spielesaal, mit 150 Quadratmetern der größte auf der Gesamtfläche von 350 Quadratmetern. Hier treffen sich außerhalb der Live-Escape-Games interessierte Teilnehmer an einzelnen Tischen zu Brettspielen jeder Art oder zu Table-Top-Games, das sind aufwändige Strategiespiele mit außergewöhnlichen Spielfiguren. Hier finden auch Turniere statt.

Jetzt, wenn die Anlage langsam ihrer Fertigstellung entgegengeht, werden für die Nutzung der Live-Escape-Game-Räume gegenüber ursprünglichen Planungen leichte Veränderungen eintreten. Magnus Matz: „Zunächst wollten wir mehr bis zu fünfköpfige Teams zulassen, jetzt werden wir die meisten Räume nur für bis zu vier Spieler bereitstellen. Lediglich der größte Raum mit dem Outdoor-Thema kann von bis zu sechs Personen belegt werden.“

Der teambildende Effekt, gemeinsam die Herausforderung der Befreiung aus dem verschlossenen Zimmer zu bewältigen, soll auf breiter Basis Begeisterung für solche Live-Escape-Games auslösen.