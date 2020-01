Landjugend bereitet sich auf Jubiläum vor

Die Landjugend Mauenheim feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen, das vom 26. bis 28. Juni begangen wird. Aus diesem Anlass ist die Mauenheimer Landjugend Ausrichter des diesjährigen Kreisfußballturniers. Mit einem veränderten Vorstand geht die Landjugend in ihr Jubiläumsjahr.

Nach dem Ergebnis der in der Generalversammlung stattgefundenen Wahlen wurden in das Dreier-Leitungsteam Alina Volkmer als erstes Vorstandsmitglied sowie als neue Mitglieder Holger Sterk und Daniel Hartrampf gewählt. Marcel Bach und Manuel Rosin gaben ihre Ämter ab. Beisitzer sind Kim Sterk und Andreas Sterk. Anita Kupferschmid und Martina Preis sind weiterhin Kassenprüferinnen. Nach dem von Marcel Bach letztmals gegebenen Ausblick hat die Landjugendgruppe auch 2020 wieder viel vor. Neben dem Jubiläumsfest unterstützt man den Hattinger Narrenverein bei den Narrentagen. Im März ist eine größere Baumpflanzaktion geplant. Vom 3. bis 5. April geht es zum Wolfshof, der Jugend- und Freizeitstätte bei Emmendingen. Hinzu kommen die Beteiligung am Kinderferienprogramm, am Schlossfest, am Kreiserntedankfest und an der Dorfweihnacht mit Disko sowie der Seniorennachmittag und das Neujahrsansingen.

Wie der Jahresrückblick von Schriftführerin Sarah Sterk verdeutlichte, war die Landjugend im verflossenen Jahr auch über Mauenheim hinaus wieder aktiv. Höhepunkt war der ausgerichtete Verbandsausschuss. Mauenheim wurde bei dem Event zum Treffpunkt der Landjugend aus ganz Südbaden. „Es ist stark, was wir im vergangenen Jahr erreicht haben“, so das Resümee von Bach. Einblick in die Finanzen gab Jonas Sterk, dem Anita Kupferschmid eine vorbildliche Arbeit bescheinigte.