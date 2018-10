Kunsthandwerkermarkt in Mauenheim bietet förmlich die „Qual der Wahl“

Bei strahlendem Sonnenschein haben sich am Samstag schon kurz nach der Eröffnung des achten Kunsthandwerkermarkts rund um die Töpferei Abraxas in Mauenheim zahlreiche Besucher eingefunden. Sie versuchten, unter dem breit gefächerten Angebot ihr ganz kunstvolles, handgefertigtes Kleinod zu finden. Dabei stellten die unterschiedlichen phantasievollen Produkte so manchem Besucher sprichwörtlich vor die „Qual der Wahl“.

Organisator Joachim Schaub zeigte sich hinsichtlich der Besucherscharen erfreut. „An beiden Tagen riss der Besucherstrom nicht ab. Besonders am Sonntag war es von Beginn an total voll, einfach traumhaft. Ich bin sehr froh darüber, und die beteiligten Kunsthandwerker sind zufrieden“, sagte er. Das besondere Ambiente des Mauenheimer Marktes bot nicht nur die Möglichkeit an den Ständen nach dem persönlichen Kunstwerk zu suchen, sich mit den Künstlern und Fachleuten auszutauschen und sich über die Produkte und deren Fertigung zu informieren, sondern auch, um sich mit Bekannten und Freunden zum plaudern zu treffen.

Keine Wünsche bleiben offen

Dies war nicht nur spontan zwischen den Ständen des Marktes, sondern auch an den Ständen der Mauenheimer Vereine, am Backhäusle, oder in der Engelscheuer möglich, in der der Kirchenchor bewirtete. Daneben ließ das breitgefächerte Angebot der Kunsthandwerker (fast) keine Wünsche offen.

In der Engelscheuer und an ihrem Stand präsentierte die Künstlerin Simone Stengel außerdem eine Bilderausstellung. Wer noch das besondere Beiwerk für den Garten oder den Hausbau gesucht hatte, fand dies im Angebot der antiken und histori-schen Baustoffe von Raphael Schropp. Für die jüngsten Besucher war beim Kunsthandwerkermarkt ebenfalls gesorgt: Ponyreiten, ein Kasperltheater und ein lustiges Programm mit fröhlichen Mitmachliedern sorgte bei ihnen für Spaß und Abwechslung.