KSC Immendingen fehlen neun Kegel zum Unentschieden

Am zweiten Spieltag haben die Sportkeglerinnen des KSC Immendingen in der zweiten Bundesliga Südwest knapp gegen den KSV Hölzlebruck verloren. Den KSC-Spielerinnen fehlten nur neun Kegel zu einem Unentschieden.

Heike Herzog mit starken 564 Kegeln traf in der Schlusspaarung auf die glänzend aufspielende Claudia Reichmann (580). Auch Ayleen Kaltenbach als zweite Gäste-Schlussstarterin zeigte gute Nerven und Kampfstärke (559) gegen Nicole Bratsche (537). Neben vier Mannschaftspunkten sicherte sich Hölzlebruck so noch die entscheidenden Kegelpunkte zum knappen 6:2-Sieg. Die Immendingerinnen liegen in der Tabelle mit 2:2-Punkten auf dem fünften Platz.

In der Verbandsliga Frauen hatte die SKG Tuttlingen beim deutlichen Heimsieg keine Mühe gegen die zweite Hölzlebrucker Mannschaft.

In der Landesliga B kassierte Neuling KSC Immendingen eine empfindliche 0:8-Schlappe beim KSC Dittishausen. Die zweite Immendinger Mannschaft in der Bezirksliga C Männer glich jedoch mit einem überlegenen 6:2- Auswärtssieg bei KSC Dittishausen II die Bilanz zwischen den beiden Clubs wieder aus.

Nach der Auftaktniederlage holte sich die zweite Immendinger Frauenmannschaft in der Bezirksliga nun die beiden ersten Punkte gegen Goldscheuer.

SKG Tuttlingen in der Bezirksliga B Männer konnte in Winzeln nicht an die Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen, doch fiel die Niederlage mit 3:5 maßvoll aus. Klare Erfolge feierten KSC Immendingen X1 in der Bezirksklasse A Männer und SKG Tuttlingen X1 in der Bezirksklasse 4er. KSC Immendingen X2 hatte dagegen gegen die starken Gäste von Goldene 7 Spaichingen keine Chance.

2. Bundesliga Süd-West Frauen: KSC Immendingen – KSV Hölzlebruck 2:6 Mannschaftspunkte/ 3203:3211 Kegel. Immendingen: Daniela Eiche 0/477, Sigrid Rudolph 1/545, Silke Schätzle 1/552, Doris Kraft 0/528, Heike Herzog 0/564, Nicole Brütsch 0/537.

Verbandsliga Frauen: SKG Tuttlingen – Hölzlebruck II 7:1/2945:2721. Tuttlingen: Sandra Brandt 1/492, Manda Schmid 1/498, Melita Maric 1/516, Melanie Brendel 1/549, Ingrid Beyerbach 0/420, Nada Copak 1/470.

Landesliga B Männer: KSC Dittishausen – KSC Immendingen 8:0/3223:3097. Immendingen: Markus Egle 518, Dominik Schmitt 488, Lukas Maric 514, Manuel Kehm 524, Denis Kovacic 524, Andreas Schuler 529.

Bezirksliga Frauen: KSC Immendingen II – SKC Goldscheuer 5:3/2921:2860. Immendingen: Christina Eiche 1/470, Beate Hoffmann 0/477, Silke Schuler 1/497, Rita Hannemann 0/465, Roswitha Ohnemus 1/517, Dominique Burkart 0/495.

Bezirksliga B Männer: Germania Winzeln II – SKG Tuttlingen 5:3/3031:2873. Tuttlingen: Reinhold Zimmermann 0/472, Jürgen Keller 1/484, Bernd Palm 0/472, Heiko Leonhardt 0/444, Udo Nolle 1/517, Siegfried Schatz 1/484.

Bezirksliga C Männer: KSC Dittishausen II – KSC Immendingen II 2:6/2999:3139. Immendingen: Max Schlesinger 0/526, Denis Kovacic 1/568, Rainer Großmann 1/508, Matthias Ladwig 0/475, Lukas Maric 1/517.

Bezirksklasse A gemischt: KSC Immendingen X1 – KCB Hammereisenbach X1 7:1/2937:2640. Immendingen: Kurt Hoffmann 1/528, Justin Lorenz 1/509, Jens Müller 1/481, Hans Schuler 1/464, Werner Ohnemus 1/466, Rolf Malitzke 0/489.

Bezirksklasse B (4er-Mannschaften gemischt): SKG Tuttlingen X1 – TG Schura X1 5:1/1955:1765. Tuttlingen: Rolf Blessing 1/468, Wolfgang Lange 1/531, Drago Copak 1/514, Manfred Schölzel 0/442. - KSC Immendingen X2 – Goldene 7 Spaichingen X1 1:5/1969:2093. Immendingen: Beate Hoffmann 0/496, Günter Kehm 0/423, Kurt Hoffmann 1/550, Andreas Lohrer 0/500.