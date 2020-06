Kreuz auf dem Bumbis wird bei Familiengottesdienst unter freiem Himmel geweiht

Es ist ein besonderer Ort: Zahllose Wanderer und Besucher des Bumbis haben an dem dort stehenden Kreuz schon inne gehalten. Das christliche Symbol bildet an seinem markanten Platz eine wichtige Stelle auf dem Immendinger Hausberg. Allerdings nagt inzwischen der Zahn der Zeit an dem Kreuz. In einer Initiative der evangelischen Kirchengemeinde Immendingen soll es daher durch ein neues Kreuz ersetzt werden. Bei einem ökumenischen Familiengottesdienst zusammen mit der katholischen Seelsorgeeinheit wird es dann am Sonntag, 19. Juli, ab 11 Uhr geweiht.

Die Geschichte des Bumbis-Kreuzes nahm ihren Anfang mit den Familiengottesdiensten, die einst evangelische Christen aus Immendingen und Möhringen gemeinsam an Pfingstmontag auf dem Hausberg gefeiert haben. Als sich später zeigte, dass das Kreuz immer mehr in einen schlechten Zustand geriet, begann man für eine Erneuerung Geld zu sammeln. „Die Initiative ging damals von Pfarrer Johannes Wischmeyer aus“, berichtet die evangelische Pfarrerin Immendingens, Silke Bauer-Gerold. Dann jedoch orientierte sich die evangelische Kirchengemeinde Möhringen nach Tuttlingen. Immendingen übernahm die Führung bei der Sammel- und Erneuerungsaktion für das christliche Wahrzeichen, wobei auch die Gelder aus den Möhringer Kollekten einflossen.

Inzwischen ist es notwendig geworden, das Kreuz komplett zu ersetzen. Sarah Eigenmann, gelernte Schreinerin, hat laut Informationen von Pfarrerin Bauer-Gerold die Anfertigung des neuen Kreuzes übernommen. „Beim Aufstellen werden wir auch vom Bauhof der Gemeinde unterstützt“, so die Seelsorgerin. Aus Sicherheitsgründen muss das neue Kreuz eigens einbetoniert werden, so dass beim Anbringen die Unterstützung der Fachleute notwendig wird.

Für den 19. Juli ist ein Familiengottesdienst auf dem Bumbis unter freiem Himmel, zusammen mit der katholischen Seelsorgeeinheit Immendingen-Möhringen geplant, den derzeit das ökumenische Familiengottesdienstteam vorbereitet. Das Thema lautet „Ein offenes Herz haben“. Pfarrerin Bauer-Gerold: „Wir wollen bei der Feier das Kreuz als Kraftort vermitteln.“

Da noch immer Corona-Vorschriften herrschen, sind maximal bis zu 100 Besucher zugelassen. Für Senioren gibt es 40 Sitzplätze auf Bänken. Jüngere Teilnehmer benötigen Klappstühle, wenn sie sitzen wollen. Gestaltet wird die Feier auf dem Immendinger Hausberg ein Bläserquartett und Sologesang.