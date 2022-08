Konzept fördert Gefahrenprävention gegen Starkregen

Das Gefahrenszenario soll möglichst früh erkannt werden: Kann ein plötzliches Starkregen-Ereignis, beispielsweise bei einem Gewitter, das Feuerwehrhaus, Kindergärten oder Altenheime in Immendingen gefährden, sodass eine rasche Evakuierung von hoher Bedeutung ist? Beantworten wird diese und viele weitere Fragen ein Konzept für das Starkregen-Risikomanagement, das der Gemeinderat jetzt in Auftrag gegeben hat. Unter anderem wird ein 3-D-Modell für das gesamte Gemeindegebiet Auskunft über die Stellen geben, die bei extremen Regenfällen besonders betroffen sein könnten.

„Es ist gut, wenn die Gemeinde da nicht blauäugig abwartet, was geschieht, sondern rechtzeitig Vorsorge trifft“, hob Zimmerns Ortsvorsteher Günter Heizmann bei der Beratung des Gremiums hervor. Insgesamt lassen sich von den Ergebnissen der Untersuchung keine verpflichtenden Umsetzungen von Maßnahmen ableiten, wie Bürgermeister Manuel Stärk auf Frage von Hattingens Ortsvorsteher Leiber betonte. Bürger hätten jedoch am Ende des Prozesses die Möglichkeit, auf Voranmeldung die Ergebnisse einzusehen, so Stärk zu einer weiteren Frage von Gemeinderätin Monika Kienzle.

Bevor es soweit ist, wird eine rund zweijährige Runde mit aufwendigen Überprüfungen, Anhörungen und Planungen ins Land ziehen. Das für 98 523 Euro beauftragte Ingenieurbüro BIT habe den Vorteil, dass es bereit die Flussgebiets-Untersuchung für die Gemeinde Immendingen vorgenommen habe, so Ortsbaumeister Martin Kohler. Wesentlich sei zunächst, zu ermitteln, was bei Starkregen-Ereignissen in der Gemeinde geschieht: Wo kommt das Wasser an, von welchem Hang fließt es herunter und wo fließt es hin?

Gleichzeitig wird festgestellt, welche Verkehrswege möglicherweise in der Situation nicht mehr befahrbar sind, ob es abgeschnittene Ortslagen oder Gehöfte gibt. Wesentlich unterstützt das Ergebnis der Starkregenmanagement-Planung damit auch Arbeit der Einsatzkräfte und ermöglicht eine bessere Vorbereitung auf die Gefahrenlagen.

Das Erstellen des Konzepts wird vom Land mit 75 600 Euro gefördert. Die Gemeinde Immendingen habe sich entschieden, möglichst frühzeitig ins Starkregenrisiko-Management einzusteigen, betonte Bürgermeister Manuel Stärk, der davon ausgeht, dass solche Planungen künftig zur Pflicht werden könnten und es dann keine Förderung mehr gibt.