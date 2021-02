Wer auf der Straße von Hattingen nach Emmingen geht oder fährt, sieht in den Feldern am Eingang zum oberen Rabental ein kleines Kirchlein, die „Brunnenkapelle“. Die Geschichte der Kapelle ist alt und ehrwürdig. Das genaue Gründungsdatum des Kirchleins ist nicht bekannt.

Im Jahre 1275 wird die dem Heiligen Nikolaus geweihte Kapelle im Zusammenhang mit einem kleinen Frauenklösterchen der „Tertiarinnen“, auch als „Klause im Bronnen“ bezeichnet, urkundlich erwähnt. Mit Klausen bezeichnete man damals kleinere Klostergemeinschaften. Bronnen ist wohl abgeleitet von der Flur „Brunnen mit vielen Quellen und kleinen Wasserläufen“

Nach dem Zehnregister von 1275 standen die Klosterfrauen von Bronnen unter einer Priorin oder Meisterin. Das an der Kapelle treppenförmig abfallende Gelände lässt Rückschlüsse auf die ehemalige Bauart des Klösterchens zu. Auch ein eigener Friedhof war vorhanden. Bei dem Klösterchen muss ständig ein Geistlicher gewesen sein, der die Gottesdienste hielt.

Wann die Klosterfrauen Brunnen verließen , ist ungeklärt. Hermann Lauber schreibt in seiner Kirchengeschichte der Baar: „In Möhringen wird 1399 eine weibliche Klause erstmals genannt. Man nimmt mit größter Wahrscheinlichkeit an, dass es sich dabei um eine Verlegung der bisherigen Klause zu Brunnen handelt“. Die Klause in Möhringen, die nachweislich Grundbesitz bei der Brunnenkapelle hatte, was auch auf die Verlegung hinweist, bestand nur bis 1500. Die Brunnenkapelle hatte einen beachtlichen Grundbesitz, der vom Kloster Reichenau zu Lehen gegeben wurde.

Brunnen ist ein alter Wallfahrtsort. Wann diese ihren Anfang nahm ist nicht überliefert. Sie geht höchstwahrscheinlich auf die Zeit zurück, als noch die Nonnen in Brunnen weilten. Nach der Verlegung des Klösterchens nach Möhringen wurde noch eine Eremitage aufrecht erhalten. Die Eremiten halfen neben einem „Leutpriester“ des Klosters Reichenau mit, die Wallfahrt zu betreuen. „Leutpriester“ waren damals Geistliche, die von Klöstern für besondere Aufgaben „abgeordnet“ wurden. Man findet sie meist dort, wo ein Kloster großen Grundbesitz hatte.

Welche Bedeutung im Hochmittelalter der Brunnenkapelle als Wallfahrtsort zukam, geht aus einem Ablassbrief des Papstes Benedikt XII. vom 7. März 1339 hervor, der den Besuchern und Förderern der Wallfahrtskapelle einen Pilgerablass von 40 Tagen gewährte. 1623 versieht ein Kaplan aus Hattingen die Wallfahrt, deren Haupttag der Markustag war .Im Kalendarium der Pfarrei Hattingen heißt es unter anderem: „ Es kommen Prozessionen nach Brunnen aus verschiedenen Pfarreien, nämlich von Hattingen, Möhringen, Emmingen, Liptingen, Tuttlingen und sogar von Renquishausen. Diese kamen aber wegen des weiten Weges zu Pferd“. Als im Zuge der Aufklärung die Wallfahrten und Klausen abgeschafft wurden, gab es nach dem Tod des letzten Eremiten Jacob Brunner seit 1747 keinen Nachfolger mehr, obgleich man beharrlich versuchte, die Klause zu erhalten.

Um die Kapelle ranken sich mehrere Legenden. Teilweise wird die Brunnenkapelle heute noch im Zusammenhang damit, dass Wallfahrer teilweise per Pferd ankamen, „Rosskapelle“ genannt. Diese Bezeichnung rührt der Überlieferung nach auch von einem Ross her, das sich in der Kapelle verirrte, das Schloss der Tür durch eine zufällige Bewegung zum Einschnappen brachte und nur durch Nagen und Ziehen am Glockenseil die Leute auf sich aufmerksam machte.

Nach alten Sagen soll der heilige Meinrad enge Verbindungen zum ehemaligen Frauenklösterchen Brunnen gehabt haben. Schon früh wird in Aufzeichnungen von einer Legende berichtet, wonach eine Verwandte des Heiligen Priorin in Brunnen gewesen sei. Von dort soll er anlässlich eines Besuchs ein von Kerzen geschwärztes Madonnenbild, nach Einsiedeln mitgenommen haben. So soll sich das Gnadenbild des Klosters Einsiedeln einst in der Brunnenkapelle befunden haben..

Der schlichte Bau der Kapelle mit Dachreiter aus dem Jahre 1962/63 hat in Schiff und Chor flache Decken. Auch der Chorbogen ist flach und die Fenster haben flache Bögen. Nur die Sakramentsnische hat einen ausgeprägten Rundbogen aus der früheren Zeit. Der einfache Altar weist einen barocken Stil auf. Die beiden fast lebensgroßen Figuren von Andreas und Joseph stammen vermutlich aus einer anderen, größeren Kirche . Mehrfach wurde in die Kapelle eingebrochen und wertvolle Figuren gestohlen.

Dass die Kapelle über die Jahrhunderte erhalten blieb, ist mit ein Verdienst der Hattinger Bevölkerung. In vorbildlicher Arbeit wurden immer wieder Restaurierungen durchgeführt. Das Deckengemälde schuf 1941/42 der Beuroner Mönch Tutilo Gröner. Es zeigt eine Prozession von Hattingen zur Brunnenkapelle. Manche ältere Hattinger Einwohner haben sich auf dem Gemälde erkannt.

Eine größere Außenrenovierung fand im Jahr 2006 mit einem Kostenaufwand von 117 000 Euro statt. Seit Jahren nehmen sich die Hattinger St. Georgs-Pfadfinder in beispielhafter Weise dem Kleinod an. Sie pflegen das Kirchlein und gestalten das Umfeld. Immer am Himmelfahrtstag veranstalten sie ein Kapellenfest bei dem in der Kapelle auch eine Maiandacht gehalten wird. Das Brunnenkapellenfest ist alljährlich ein Treffpunkt von Besuchern aus der ganzen Umgebung.