Die Bauarbeiten für die Erweiterung der Verbandskläranlage in Immendingen beginnen noch in diesem Monat. Mit dem 1,64 Millionen Euro teuren Vorhaben startet der Gemeindeverwaltungsverband Immendingen/Geisingen ein Pionierprojekt in der Abwasserreinigung und ist in Baden-Württemberg Vorreiter eines optimalen Gewässerschutzes.

Bei der Maßnahme wird die Kläranlage um eine Sandfiltrationsstufe mit granulierter Aktivkohle erweitert. Dies ergänzt die vorhandene biologische Reinigungsstufe. Die Gesamtkosten des Projekts betragen 4,5 Millionen Euro. „Es ist wichtig, dass wir bei der Maßnahme die Zeitschiene einhalten“, betonte Immendingens Bürgermeister Markus Hugger, der zugleich Verbandsvorsitzender ist, zu Beginn der Sitzung.

Verband hofft bei Erdauswurf sparen zu können

Entsprechend des Zuwendungsbescheids für den immerhin 80 Prozent hohen Zuschuss muss der Bau des Projekts vor dem 31. März diesen Jahres beginnen. Um dieser Vorgabe gerecht zu werden, wurden die Rohbauarbeiten Ende Dezember deutschlandweit ausgeschrieben. „Für diese relativ große Maßnahme haben lediglich zwei Firmen ein Angebot abgegeben“, sagte der Immendinger Ortsbaumeister Martin Kohler. Dabei war die Firma Störk mit einem Angebot in Höhe von 1,64 Millionen Euro die günstigste Bieterin, lag aber über der Kostenberechnung für das Gewerk in Höhe von 1,45 Millionen Euro. Kohler: „Das zweite Angebot lag mit 2,1 Millionen Euro noch deutlicher darüber.“

Wie die Verbandsverwaltung ausführte, kann eventuell ein Teil des um 187 000 Euro über der Kostenberechnung liegenden Angebotspreises eingespart werden. Das Angebot der Firma Störk enthält für die Abfuhr des Aushubmaterials zwei Positionen, entweder die günstige Wiederverwertung oder die um 130 000 Euro teurere Entsorgung auf einer Deponie. Da ein Bodengutachten ergeben hat, dass das Aushubmaterial wohl unbelastet sein wird, hofft der Verband, dass die günstigere Variante der Wiederverwertung gewählt und 130 000 Euro eingespart werden können. Geisingens Bürgermeister Walter Hengstler zeigte sich bei den Bodenwerten, die sich dann tatsächlich ergeben, skeptisch. „Ich glaube nicht, dass das Material völlig unbelastet ist“, meinte er.

Die Frage nach der Zuverlässigkeit und Einhaltung der Zeitplanung beim Bau stellte Paul Haug aus der Verbandsversammlung. „Man muss die Firma ganz eng führen, Termine absprechen und ein Bautagebuch führen“, erklärte Verbandsvorsitzender Hugger. Hengstler empfahl, sich von der Baufirma einen Bauzeitenplan geben zu lassen. Von einer Neuausschreibung wurde aus Zeitgründen, und weil die Angebote wohl kaum günstiger ausfallen würden, abgeraten. Die Rohbauarbeiten sind der aufwändigste Teil der Kläranlagen-Erweiterung. Für den ersten Abschnitt des Projekts sind drei Millionen Euro Landeszuschuss zugesagt. Für den zweiten Bauabschnitt, der einen Aufwand von 560 000 Euro erfordert, haben Immendingen und Geisingen separate Förderanträge gestellt und hoffen ebenfalls einen 80-prozentigen Zuschuss.