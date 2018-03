Der Mauenheimer Kirchenchor zeichnet sich durch viele Sängerinnen und Sänger aus, die lange Zeit ihre Treue zum Chorgesang halten. Es gibt Mitglieder, die dem Chor schon mehr als sechs Jahrzehnte angehören.. In der jüngsten Generalversammlung konnten Pfarrer Axel Maier und die Vorsitzende Claudia Fritschi mit Worten der Anerkennung und großem Dank für die Treue mit Urkunden und Präsenten ehren: Für zehn Jahre Berta Baum, für 20 Jahre Erich Henninger und für 25 Jahre Ruth Gessler.

Im Bericht der Schriftführerin wurde die Vielzahl der Aktivitäten des vergangenen Jahres deutlich. Auf die 43 Proben und die herausragenden Ereignisse ging Vorsitzende Claudia Fritschi, in Personalunion auch Chorleiterin, in ihrem Tätigkeitsbericht besonders ein. Hierzu zählte unter anderem die Gestaltung der Festgottesdienste in der Pfarrkirche St. Bartholomäus. Auch über Mauenheim hinaus hatte der Chor mehrere Auftritte. Gesungen wurde bei der Maiandacht in Eßlingen, zudem wurde dem Seniorenstift in Möhringen, ein Weihnachtsständchen geboten. Am ersten Weihnachtsfeiertag sang man erneut in Möhringen .

Der gut aufgestellte Chor sang jedoch nicht nur zur Ehre Gottes, sondern war auch bei weltlichen Anlässen aktiv. „ Es macht großen Spaß mit euch zu singen“ betonte die Chorleiterin und unterstrich, dass die Mitglieder von Möhringen auch die lobenswerte Kameradschaft bereichern. Nach dem gegebenen Ausblick steht als nächstes die Mitgestaltung des örtlichen Osterfestgottesdienstes und am 7. April das gemeinsame Konzert mit dem Akkordeonverein Immendingen an. Beim Kunsthandwerkermarkt wird wieder die Kaffeestube bewirtet. Geplant ist ein mehrtägiger Ausflug.

Christian Hartrampf gab den sehr erfreulichen Kassenbericht. Pfarrer Axel Maier dankte dem Kirchenchor besonders für die Mitgestaltung der Gottesdienste. Bei den Wahlen wurden einstimmig bestätigt: Max Fluck als zweiter Vorsitzender sowie Kassierer Christian Hartrampf und Notenwartin Carmen Fluck. Ortsvorsteher Michael Ilg dankte dem Kirchenchor, dass er in beispielhafter Weise das dörfliche Leben bereichert.