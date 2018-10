Kindergartenplätze werden knapp

Die vier Kindergärten in Immendingen, Hattingen und Ippingen sind gut besucht. Bei einigen der Kindergartenplätze haben die Einrichtungen bereits ihre Kapazitätsgrenze erreicht, sodass über eine Erweiterung nachgedacht werden muss. Das erklärte Bürgermeister Markus Hugger bei der ersten Elternversammlung des katholischen Kindergartens St. Josef.

Vor allem für bestimmte Plätze, wie etwa für unter Dreijährige, ist die Nachfrage größer als Plätze bereitgestellt werden können. So gibt es bei St. Josef nach Informationen von Leiterin Danja Kossmann lediglich fünf Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren, die durchgehend besetzt sind. Insgesamt kann die katholische Einrichtung 135 Kinder aufnehmen.

Derzeit sind es 116 Kleine aus Immendingen, Zimmern, Hintschingen und Mauenheim, die den Kernortkindergarten besuchen. Weitere werden im Laufe des Jahres noch hinzu kommen. Wie Pfarrer Axel Maier namens des Kindergartenträgers betonte, wolle die Einrichtung den Kindern ein gutes Fundament für ihr Leben mitgeben. Einen Großteil der Kosten des katholischen Kindergartens trägt die Gemeinde Immendingen, in deren Zuständigkeit auch das Gebäude fällt. Außerdem betreibt die Gemeinde die Kindertagesstätte im Donaupark sowie die beiden Kindergärten in Hattingen und Ippingen. Bürgermeister Markus Hugger informierte daher bei der Elternversammlung über die aktuelle Situation in der Betreuung.

Mehr Familien mit Kindern ziehen in die Gemeinde

„Die Gemeinde wächst", so Hugger. Neuer Wohnraum sei stark gefragt und mehr Familien mit Kindern ziehen her. Das wirke sich auf die Kindergärten und die Schulen aus, deren Sanierung jetzt anlaufe. Für Arbeiten an der Grundschule seien zwei Millionen Euro vorgesehen. Investieren wolle die Gemeinde auch in eine weitere große Spielplatzanlage, ähnlich wie in Zimmern, jedoch zentraler gelegen. Hugger wies schließlich darauf hin, dass die neben dem Kindergarten befindliche Weisenbach-Brücke abgerissen werden müsse und für eine längere Zeit mit einer Baustelle zu rechnen sei.

Nach Informationen zum Übergang vom Kindergarten in die Grundschule, die Schulleiterin Julia Wollenhöfer und Kooperationslehrerin Lioba Elsässer gaben, stellten sich die Erzieherinnen des Kindergartens vor. Wie Kindergartenleiterin Danja Kossmann berichtete seien 31 Kinder des St. Josef Kindergartens im Sommer eingeschult worden. Es gebe derzeit 16 Ganztagskinder, neun Flüchtlingskinder und fünf ständig belegte Plätze für unter Dreijährige, führte Kossmann aus. Als Sprach-Kita bietet der Kindergarten intensive Sprachbetreuung in Kleingruppen für sechs bis acht Kinder.