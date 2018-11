Kinder feiern Fredericktag

Zur Freude der Kinder ist beim Kindergarten St. Josef auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der katholischen öffentlichen Bücherei der Fredericktag begangen worden. Seit 1997 ist Leo Lionnis Wörter, Farben und Sonnenstrahlen sammelnde Maus Frederick Namenspatin für die Aktion „Orte für Worte“ in Baden-Württemberg.

Vor 20 Jahren, am 22. Juli 1998, fand der erste Fredericktag in Immendingen statt. Die ersten drei Frederick-Mittage wurden von Horst Brenn aus Tuttlingen mit seinem „Dreh-Kino“ gestaltet. 1999 wurde die Aktion von den Initiatoren vom Sommer in den Herbst verlegt.

Seit vielen Jahren erfreuen nun Erzieherinnen aus dem Kindergarten-Team die kleinen Zuhörer mit liebevoll ausgewählten Geschichten, gestaltet als Bilderbuch-Kino. So auch in diesem Herbst. Daniela Heinemann erzählte aus dem Bilderbuch „Die kleine Maus und die Beeren für den Bären“. Silke Schuler projizierte die farbenprächtigen Illustrationen auf die Leinwand, nachdem sie das Begrüßungslied mit der Gitarre begleitet hatte. Gespannt verfolgten die kleinen Besucher die Geschichte von der kleinen Maus Millie, die ihrem großen Freund, dem Bären etwas zu essen bringt. Ein lustiges Bewegungslied sorgte mit viel Schwung für einen fröhlichen Ausklang.