Keine Stammtischkultur mehr

Das Gaststättensterben ist in ländlichen Regionen schon seit Jahren ein Thema. Immer wieder schließen klassische Wirtshäuser. Auch in Immendingen und Emmingen-Liptingen ist das Problem bekannt. Gründe für das Wirtshaussterben sind demnach die Arbeitszeiten, aber auch das Aussterben der Stammtischkultur.

Noch gebe es an die 15 Wirtshäuser in der Gesamtgemeinde Immendingen, sagt Bürgermeister Markus Hugger. Aber er könne einen Rückgang verzeichnen. „Gasthäuser tun sich inzwischen immer schwerer, Pächter zu finden oder sich über Wasser zu halten.“

Tourismus soll Gaststätten helfen

Hugger bedauert diese Entwicklung, jedoch habe die Gemeinde in den vergangenen zwei Jahren das Gasthaussterben quasi gestoppt. Grund seien Bemühungen um den Tourismus und die Attraktivitätssteigerung der Gemeinde. Es sei ein sehr mühsamer Weg, wieder neue Gasthäuser anzusiedeln, sagt Hugger. Das liege auch am Wirtsberuf, der möglicherweise so manchen abschrecke: „Der Gastwirt arbeitet dann, wenn andere Freizeit haben“, sagt Hugger. Ein weiterer Grund sei auch, dass heutzutage die Stammtischkultur weniger stark ausgeprägt sei als noch vor zwanzig Jahren. Dabei spricht sich der Bürgermeister für die Gaststätten aus: „Gasthäuser sind in jeder Ortschaft ganz wichtig. Sie sind Orte des sozialen Austauschs.“

Der Tourismus sei nun eine Möglichkeit, um wieder mehr Besucher in die Wirtshäuser zu bringen. Doch am Ende hänge es auch am Gastwirt. Denn der trage das unternehmerische Risiko, müsse hohe Auflagen erfüllen. „Das macht das Geschäft nicht einfacher“, sagt Hugger.

Das weiß auch Brigitte Müllerschön-Mader. Die Wirtin des „Brennerhof“ erklärt, ein Hauptgrund für das Wirtshaussterben sei, dass die nachkommende Generation den Betrieb oft nicht weiterführen wolle, „weil sie wissen, was das für eine Arbeit ist und wie die Arbeitszeiten sind“. Ein weiterer Grund, weshalb es sich oft nicht mehr lohne, seien die Steuern. So zahle eine reine Gastronomie 19 Prozent Steuern, wohingegen Hotels oder „To-Go“-Betriebe, wie etwa Kebap-Läden lediglich sieben Prozent zahlen müssten.

Außerdem finde man kein Personal mehr, das auch an Wochenenden und abends arbeiten wolle, sagt die Wirtin des Gasthauses Gabele, Christa Gabele, die mit ihrem Mann das Gasthaus mit Kegelbahn betreibt. Sie sieht als Hauptgrund des Wirtshaussterbens fehlende Nachfolger. Auch spüre das Gasthaus einen Rückgang der Kundschaft. Vor allem junge Leute hätten andere Interessen und auch einen Stammtisch mit älteren Besuchern gebe es nicht mehr.

Schleichender Prozess

Emmingen-Liptingens Bürgermeister Joachim Löffler bestätigt, dass in seiner Gemeinde die Zahl der Wirtshäusern rückläufig sei. Es sei ein schleichender Prozess, der schon vor seinem Amtsantritt, vor 30 bis 35 Jahren, eingesetzt habe. In der Gesamtgemeinde gebe es noch fünf klassische Gasthäuser. „Ich finde es schon schade, da Gaststätten der Treffpunkt für Einwohner sind. Früher hat man sich dort zum Kartenspielen, Fußballschauen oder zum Stammtisch getroffen.“

Heute gebe es aber ein breiteres Freizeitangebot als früher. Dadurch befände sich die Stammtischkultur auf einem absteigenden Ast. Das habe auch mit der steigenden Mobilität der Bevölkerung zu tun, die, wenn sie etwa einen Ausflug an den Bodensee mache, dort auch in einem Gasthaus einkehre. Seine Lösung: „Wieder mehr in die Wirtschaften gehen.“ Denn der Tourismus könne zwar dort, wo er ist helfen. Doch: „Wir haben zwar eine schöne Lage, aber wir sind kein traditioneller Touristenort“, sagt Löffler.