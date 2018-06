Keine SPD-Plakate in Immendingen

Wahlplakate an Laternen und Masten in Immendingen, großflächige Wahlwerbung an den Einfahrtsstraßen in die Kreisstadt – seit einigen Tagen rufen die Parteien in der Region wieder dazu auf, bei der Bundestagswahl am 22. September ihre Kandidaten zu wählen. In Immendingen allerdings fehlen die Wahlplakate für den Bundestagskandidaten der SPD, den 55-jährigen Diplom-Ingenieur Ergun Can.

„Der ein oder andere Mitbürger wird sich vielleicht schon die Augen gerieben oder sich gewundert haben, warum keine Wahlplakate der SPD an den Laternen hängen“, hieß es jetzt aus den Reihen des Vorstands des SPD-Ortsvereins Immendingen. „Dies werden wir in diesem Jahr bewusst nicht machen.“

Als wesentlichen Grund für den Verzicht auf Wahlplakate nennen die Parteiverantwortlichen, dass bei der vergangenen Wahl vor allem in den Ortsteilen – in erster Linie in Hattingen und Mauenheim – die SPD-Laternenträger mutwillig abgerissen worden seien. „Sie waren danach nicht mehr zu gebrauchen und einige sind sogar komplett verschwunden“, erklärten die Vorstandsmitglieder des SPD-Ortsvereins. Der andere Grund, warum die Immendinger Sozialdemokraten nicht plakatieren, ist der ihrer Meinung nach doch etwas fragwürdige Nutzen dieser Art von Werbung.

Statt Plakaten wollen sie Anzeigen schalten und setzen auf einen Flyer des SPD-Kandidaten Ergun Can, der in Kürze im Gemeindegebiet verteilt wird. Parteiintern ist die Bundestagswahl außerdem Thema einer Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins am Freitag, 6. September, um 19.30 Uhr im Gasthaus „Kreuz“ in Immendingen.