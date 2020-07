Keine Anmeldungen mehr für Gottesdienste

Die katholische Seelsorgeeinheit Immendingen-Möhringen geht mit einer leichten Lockerung der für Gottesdienstbesuche bislang geltenden Corona-Auflagen in die Sommerpause. So soll ab den Sommerferien auf die Anmeldung für die Gottesdienste in der Immendinger Kirche verzichtet werden. Für die Pfarreien in den Ortsteilen gibt es, ebenfalls bedingt durch die Pandemie-Regeln zwar keine Sonn- und Feiertagsgottesdienste, aber vorerst wieder Eucharistiefeiern an Werktagen.

„Nach der Anpassung der Vorgaben im Rahmen der Corona-Pandemie Anfang Juli und aus der Erfahrung heraus, dass bei unseren Gottesdiensten die maximal mögliche Zahl an Teilnehmern nie erreicht wurde, geben wir ab den Sommerferien die bisher notwendige Anmeldung für Gottesdienste auf“, so Pfarrer Axel Maier zur Neuregelung. „Wir hoffen, dass dadurch die Teilnahme an den Gottesdiensten erleichtert wird“, so der Seelsorger. Allerdings bleibe die Zahl der Gottesdienstbesucher weiter begrenzt und es gelten immer noch die vorgegebenen Abstandsregeln in den Kirchen. Pfarrer Maier: „Deshalb werden wir auch weiterhin darauf achten, dass die maximale Teilnehmerzahl nicht überschritten wird und die Abstände in den Bänken eingehalten werden.“ Zur Überprüfung werden jeweils Ordner eingesetzt. Die neue Regelung gilt ab sofort.

In den kleineren Gotteshäusern der Seelsorgeeinheit finden seit kurzem ebenfalls wieder Gottesdienste statt, wobei diese auf Werktage gelegt wurden, wie zum Beispiel in Ippingen, Hattingen und Mauenheim. Außerdem ist in Ippingen am Sonntag, 2. August, um 9 Uhr zum zweiten Mal nach Fronleichnam wieder ein Gottesdienst im Freien geplant. Er findet auf dem hinteren Hof von Feuerwehr- und Rathaus statt. Auch für diese Messfeier ist keine Anmeldung mehr erforderlich. Die corona-bedingten Regelungen gelten auch im Freien. So sollten die Gottesdienstbesucher beim Betreten und Verlassen des Platzes eine Maske tragen. Zudem gilt für Personen, die nicht aus einem Haushalt kommen, eine Abstandspflicht von zwei Metern. Bei dem Gottesdienst im Freien sind auch Gläubige aus anderen Gemeinden der Seelsorgeeinheit erlaubt.