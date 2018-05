Kegelsportclub ehrt Mitglieder

Wer sich einmal zur Mitgliedschaft beim Kegelsportclub Immendingen (KSC) entschließt, der bleibt dem Verein lange treu. Das hat sich bei der Jahreshauptversammlung des KSC gezeigt. Dort konnte die Vorsitzende, Daniela Eiche, zehn Mitglieder für insgesamt 280 Jahre Vereinstreue ehren.

Die Ehrennadel in Bronze erhielten, für 15 Jahre passive Mitgliedschaft, Dieter Kutscher und für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft, Andreas Lohrer. Die Ehrennadel in Silber bekamen Silke Schätzle und Rosi Ohnemus für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft und Ingrid Großmann. Mit der Ehrennadel in Gold wurden Adrian Reichl, Alfred Graf, Linus Kehm, Siegfried Knoblauch und Dieter Seidler für 40-jährige passive Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Schriftführer Georg Tischler berichtete von einer sportlich guten Saison. Es seien sechs Mannschaften am Start gewesen und alle Spiele ausgetragen worden. Höhepunkte seien der Klassenerhalt der Frauen in der zweiten Bundesliga Südwest sowie die Meisterschaft der ersten Mannschaft in der Bezirksliga A. Eine weitere Verbesserung der Leistungen der Aktiven erhofft sich der Verein durch ein künftig gezieltes Training mit Denis Kovacic. Dieser hat in Schifferstadt als Lehrgangsbester die Trainerlizenz C erworben.

Verein bietet Kegel-AG an

Den Berichten der Frauenwartin Heike Herzog, den Sportwarten Silke Schuler, Markus Egle sowie der Jugendwartin Sandra König war zu entnehmen, dass neben den ausgeglichenen sportlichen Leistungen auch ein guter Zusammenhalt zu verzeichnen sei. Über Nachwuchs im Jugendbereich würde sich der Verein freuen, besonders wenn es sich nicht nur um ein kurzfristiges Interesse handelt.

Erfolg erhofft der Verein sich von der Kegel AG, die im kommenden Schuljahr zusammen mit der Grundschule stattfinden soll.