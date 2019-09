Die sonst im Friedhof gewöhnte Ruhe ist im Zimmerer Gottesacker derzeit unterbrochen. Bauarbeiten bestimmen die Szene. Die Friedhofskapelle wird einer grundlegenden Renovierung unterzogen. Anlass hierzu geben an dem Gebäude aufgetretene Feuchtigkeitsschäden.

Im Innern des historischen Gebäudes ist durch aufsteigende Feuchtigkeit beachtlicher Salpeterbefall festzustellen, berichtet Ortsvorsteher Günter Heizmann. „Um weitergehende Bauschäden zu vermeiden und das Kleinod für die Zukunft zu erhalten, muss der Sockelbereich freigelegt, getrocknet und mit einer Drainage versehen werden“, erläutert Bauhofleiter Peter Disch. Zudem ist an den betroffenen Stellen eine professionelle Behandlung gegen Salpeter erforderlich. Bei der Gelegenheit werden zugleich Reparaturen am Dach durchgeführt und die elektrische Installation erneuert.

Aus dem Anlass erhält auch das Äußere der Kapelle eine Aufwertung und der Innenraum wird neu gestaltet. „In die Maßnahme bringt der Ortschaftsrat, der großen Wert auf die Erhaltung der Kapelle legt, sich ehrenamtlich ein. In Eigenleistung wird der Boden neu gefliest und das Eingangsportal restauriert“, berichtet Ortsvorsteher Günter Heizmann.

Nach Abschluss der Arbeiten wird das Gebäude wieder in neuem Glanz erstrahlen. Die Friedhofskapelle, die nicht nur als Andachtsraum, sondern bei Beerdigungen auch zur Aufbahrung Verstorbener dient, geht, wie Paul Willimski im Heimatbuch Zimmern schreibt, auf das Jahr 1840 zurück. Damals wurde auch der Friedhof angelegt. Zuvor wurden die Toten, wie es schon im Mittelalter Brauch war, bei der Pfarrkirche beerdigt. Die Friedhofskapelle wurde mit einem aus dem aufgelösten Kloster Amtenhausen stammenden Altar ausgestattet. Es handelt sich um einen Seitenaltar der abgebrochenen Klosterkirche.

Nicht mehr in der Kapelle befindet sich das kunstvolle Altarbild. Es erwies sich wegen Diebstahls als zu gefährlich, das Ölgemälde, welches die Jahreszahl 1690 trägt, in der Kapelle in der Nähe des Waldes zu belassen. Die zu jener Zeit weit verbreitete Darstellung des sogenannten Mariä Hilfsbildes hat bereits vor Jahren einen Platz im Immendinger Heimatmuseum gefunden.