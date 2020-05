Kabelverlegungen für den Breitbandausbau gehen voran

Beachtliche Fortschritte machen derzeit die Kabelverlegungsarbeiten entlang des Radweges von Zimmern in Richtung Immendingen. Das Projekt dient einem doppelten Zweck. Bis zu dem zur Ertüchtigung vorgesehenen Immendinger Umspannwerk wird im Zusammenhang mit der Stromversorgung des Daimler Prüf- und Technologiezentrums eine 20-KV- Stromtrasse geschaffen.

Die Gemeinde Immendingen nutzt diese Gelegenheit, um im Beilauf zu der Stromtrasse von der Zimmerer Holzbrücke bis zum sogenannten PoP im Gewerbepark ein Kabelschutzrohr zur Nutzung für die Breitbandversorgung zu verlegen. Das Schutzrohr erfüllt die neuen Breitbandförderrichtlinien, wodurch bei der späteren Nutzung eine Förderung aus Bundesmitteln in voller Höhe erreicht werden kann.

Schnellen Internetverbindungen kommt eine immer größere Bedeutung zu. Der Breitbandausbau genießt als wichtiger Standortfaktor in Immendingen einen hohen Stellenwert. Allein im Haushaltsjahr 2020 sind für die Schaffung der Infrastruktur 700 000 Euro bereitgestellt. Die Gemeinde ist zudem der Breitbandinitiative des Landkreises Tuttlingen beigetreten. Der Anschluss an das kreisweite Versorgungsnetz ist mit einer Zuleitung aus Richtung Möhringen bis zum der als PoP bezeichneten und im Gewerbepark erstellten „Übergabestation“ bereits hergestellt. Das Gebäude mit der notwendigen Technik ist ebenfalls fertiggestellt. Von diesem Knotenpunkt aus erfolgt die Versorgung des Gemeindegebietes. Angeschlossen wird auch das Gewerbegebiet „Donau – Hegau“. „Für den Gewerbepark ImPuls sind die entsprechenden Vorarbeiten bereits getroffen“, informierte Bauamtsleiter Martin Kohler. Mit dem sich in der Verlegung befindlichen Kabelschutzrohr kann bei der Breitbandversorgung ein Lückenschluss von Immendingen bis Hintschingen erreicht werden, da die Gemeinde im vergangenen Jahr bereits die Möglichkeit nutzte, im Zuge der damals verlegten Stromtrasse von der Zimmerer Donaubrücke bis nach Hintschingen ebenfalls ein Leerrohr mit zu verlegen.

Noch in diesem Jahr geht es im Gemeindegebiet mit dem Ausbau des Glasfasernetzes weiter. Beginnend an dem Übergabepunkt im Gewerbepark wird zunächst entlang des Weisenbaches und weiter über das Baugebiet Hinterwieden verlaufend eine Leitung in Richtung Öfingen geführt. In diesem Zuge werden auch Anschlusspunkte für Bachzimmern und Ippingen geschaffen.