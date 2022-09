Jennifer H. wird noch immer vermisst: Polizei startet weitere Suchaktion

Die Suche nach der vermissten Jennifer H. aus Immendingen geht weiter. Während am Montag bereits vier Reiterinnen und Reiter der Polizei auf der Suche nach der 32-Jährigen waren, wird es am Dienstag eine weitere große Suchaktion geben.

In den Abendstunden des 21. August ist Jennifer H. das letzte Mal gesehen worden. Einen Tag später führte sie laut Polizeimitteilung noch ein kurzes Telefonat mit Angehörigen. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Erster stundenlanger Einsatz bleibt ohne Ergebnis

Vergangenen Mittwoch startete die Polizei dann eine groß angelegte Suchaktion, an der sich laut Informationen von Polizeisprecher Marcel Ferraro zwischen 100 und 120 Helfer beteiligt hatten. Sie durchkämmten die Wälder am und um den Immendinger Höwenegg. Auch am Kratersee wurde nach Jennifer H. gesucht. Doch ein Ergebnis lieferte der stundenlange Einsatz nicht.

Hilfe von oben: Hubschrauber soll punktuell Stellen abfliegen

Nun startet die Polizei am Dienstag, 13. September, eine weitere groß angelegte Suchaktion. Dieses Mal soll der Wald in Richtung Norden nach der Vermissten abgesucht werden, wie Ferraro im Gespräch mit unserer Zeitung informiert. Neben Suchhunden wird am Mittwoch auch ein Hubschrauber zum Einsatz kommen. „Dieser soll punktuell Stellen abfliegen“, sagt Ferraro.

Auch am Montag ist nach der Vermissten gesucht worden. „Es sind vier Reiterinnen und Reiter da, die einige Wege abreiten“, so der Polizeisprecher am Montagnachmittag. Ein Ergebnis gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Um Jennifer H. zu finden, sei die Polizei auch Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen, so Ferraro weiter. Die Vermisste hat schulterlanges schwarzes Haar, ist 32 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Ihr äußeres Erscheinungsbild lässt sich der Gothic-Mode zuordnen (dunkle/schwarze Kleidung), lautet die weitere Beschreibung der Frau. Zudem hat sie ein Unterlippen-Piercing.

Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/94 10 entgegen