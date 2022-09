Jennifer H.: Auch zweite Suchaktion bleibt ohne Ergebnis

Bei zwei groß angelegten Aktionen haben sich Einsatzkräfte von Polizei, DRK und Bergwacht auf die Suche nach der vermissten Jennifer H. aus Immendingen begeben. Einmal, bereits vergangene Woche Mittwoch, rund um den Höwenegg. Einmal in einem Waldgebiet oberhalb von Zimmern. Am Dienstagabend schien es kurze Zeit, als hätten die Suchhunde eine Spur der seit Wochen vermissten 32-Jährigen entdeckt.

Diese hatten sie allerdings nicht im am Dienstag abgesuchten Gebiet oberhalb von Immendingens Ortsteil, sondern am Höwenegg, also dem bereits eine Woche zuvor abgesuchten Bereich gefunden. Die Polizei sei nochmals anderen Hinweisen nachgegangen, hatte Marcel Ferraro, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, unserer Zeitung am Dienstagabend mitgeteilt. Abends kam deshalb nochmals der Hubschrauber, der bereits am Dienstagvormittag das Gemeindegebiet abgeflogen hatte.

Wir haben die Polizeisuche in der Kette unterstützt. Philipp Schafitel von der Bergwacht Donau-Heuberg

Doch wie Ferraro am Mittwoch berichtet, gebe es weiterhin nichts Neues im Fall Jennifer H. zu vermelden. Den Geruch, den die Hunde aufgenommen hatten, hatte die Einsatzkräfte in ein schlecht einsehbares Gebiet geführt. Die Bergwacht seilte sich ab, wie Ferraro am Dienstagabend erklärte. Weil die Helfer keine Person ausmachen konnten, kam dann auch nochmal der Hubschrauber zur Hilfe geflogen. Doch auch die zweite Suchaktion blieb am Ende des Tages ohne Erfolg.

„Es konnte leider kein Ergebnis erzielt werden“, sagt Philipp Schafitel von der Bergwacht Donau-Heuberg. Er und einige seiner Kollegen waren bereits am Dienstagvormittag an der Großsuche beteiligt. „Wir haben die Polizeisuche in der Kette unterstützt“, sagt der Bergwachtleiter.

Bergwacht fährt schmale Waldwege ab

„Nach der Mittagspause bin ich mit einem Kollegen sämtliche Waldwege mit dem ATV-Quad abgefahren, aber auch dort konnten wir keine Spuren finden“, berichtet er. Am Nachmittag sei dann auch bei den Helfern von DRK und Bergwacht die Info eingegangen, dass einem neuen Hinweis nachgegangen werde. Und zwar am Kratersee auf dem Höwenegg.

„Auf der Ostseite haben wir uns von oben an mehreren Stellen abgeseilt. Dort ist es überall recht verwinkelt“, schildert er den Einsatz. „Es war sehr anstrengend. Aber es geht um ein Menschenleben und für uns ums Menschsein, da tut man alles, um helfen zu können“, sagt Schafitel zur Unterstützung der von der Polizei organisierten zweiten Suchaktion.

Wie es weiter geht, ist noch offen

„Wie es weiter geht, muss das Kriminalkommissariat Tuttlingen festlegen“, sagt Ferraro. Jennifer H. wird bereits seit dem 21. August vermisst. Seit dem 31. August läuft die offizielle Suche nach der 32-Jährigen.