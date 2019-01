Januar ist in Immendingender ökumenische Bibelmonat

Mit vier Terminen zwischen Mittwoch, 9., und Mittwoch, 30. Januar, findet in Immendingen auch in diesem Jahr wieder ein ökumenischer Bibelmonat statt. Pfarrerin Silke Bauer-Gerold von der evangelischen und Pfarrer Axel Maier von der katholischen Kirchengemeinde gestalten den Bibelmonat nach dem Erfolg des vergangenen Jahres erneut in Anlehnung an die ökumenische Bibelwoche.

Der Bibelmonat steht unter dem Thema „Mit Paulus glauben“ und beschäftigt sich mit Texten aus dem Brief an die Philipper. An den vier Abenden behandeln die beiden Pfarrer verschiedene Themen, die nicht aufeinander aufbauen so dass, wer in einer Woche verhindert sein sollte, ohne Probleme in der nächsten Woche dazu stoßen oder wieder anknüpfen kann.

Alle Christen aus der evangelischen und der katholischen Gemeinden sowie alle Interessierten können teilnehmen.

Im Bibelmonat sind folgende Themenabende vorgesehen:

Mittwoch, 9. Januar, im evangelischen Gemeindezentrum der Versöhnungskirche, Thema: „Mit Gewinn“, Referentin Pfarrerin Silke Bauer-Gerold.

Mittwoch, 16. Januar, im Pfarrheim der katholischen Kirche, Thema: „Mit größter Ehre“, Referent Pfarrer Axel Maier.

Mittwoch, 23. Januar, im Gemeindezentrum der Versöhnungskirche, Thema: „Mit neuen Werten“, Pfarrerin Silke Bauer-Gerold.

Mittwoch, 30. Januar, im Pfarrheim der katholischen Kirche, Thema: „Mit Hoffnung und mit Freude“, Referent Pfarrer Axel Maier.

Beginn der Bibelgespräche ist jeweils um 19.30 Uhr. (jf)