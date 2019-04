Jacken und Wäsche von der Leine gestohlen

Am Sonntag haben in der Zeit zwischen 0 und 9 Uhr unbekannte Täter in der Professor-Bader-Straße in Geisingen aufgehängte Kleidung von der Wäscheleine gestohlen. Von einer Terrasse entwendeten die Diebe eine Herren- und Damenjacke sowie eine Halstuch, berichtet die Polizei. Von der Terrasse des gegenüberliegenden Hauses nahmen die Täter den kompletten Wäscheständer, samt T-Shirts und mehreren Kinderhosen, mit.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon: 07461/ 941-0, entgegen.