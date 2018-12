In diesem Jahr sind auch Weißtannen im Angebot

Fichten und Weißtannen aus dem Fürstlichen Wald in Ippingen sowie Nordmanntannen werden von der Freiwilligen Feuerwehr Ippingen auch in diesem Jahr wieder vielerorts für weihnachtliche Stimmung im Wohnzimmer sorgen. Hinter dem Gerätehaus der Feuerwehr in Ippingen wird es die Bäume am Samstag, 15. Dezember, ab 14 Uhr zu kaufen geben.

Bereits früh morgens werden am Samstag zehn bis 14 Kameraden der Wehr in den Fürstlichen Wald aufbrechen, um Fichten und Weißtannen auszusuchen, zu schlagen und diese aufzuladen, teilt Ippingens Abteilungskommandant Manuel Butschle auf Nachfrage mit. „Die Nordmanntannen bekommen wir vom ehemaligen Förster vom Fürstenberg Forst, Matthias Laubis aus Kappel, er besitzt eine private Christbaum-Kultur.“

Währenddessen sind weitere zehn Kollegen, so Butschle, mit dem Aufbauen der Bänke und dem Herrichten der Fahrzeughalle beschäftigt. Denn neben Weihnachtsbäumen gibt es die Möglichkeit sich im beheizten Gerätehaus bei einem Glühwein und Bratwürsten zusammenzusetzen. Bereits zum zwölften Mal wird die Abteilung Ippingen die Bäume verkaufen. Im vergangenen Jahr hatten sie 45 Nordmanntannen und 40 Fichten im Angebot, erinnert sich der Abteilungskommandant. „Dieses Jahr bieten wir zum ersten Mal auch Weißtannen an.“ Der Verkauf läuft unter dem Motto: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, schildert Butschle.

„Unsere Bäume sind sehr beliebt, weil sie frisch geschlagen werden und nicht schon mehrere Wochen vorher“, erläutert er. Der Erlös des diesjährigen Christbaumverkaufs ist für neue T-Shirts gedacht, teilt Butschle auf Nachfrage mit. Stolz sei er auf seine Kameraden, die sich jedes Jahr – auch wenn das Wetter nicht so mitspielt – wieder dazu bereit erklären, mitzuhelfen und zu einem guten Gelingen beitragen.