Immendinger wünschen sich mehr Tempo-30-Zonen

Bislang in Wohngebieten

Tempo-30-Zonen gibt es im Gebiet der Gemeinde Immendingen bisher vor allem auf Wohnstraßen. Das betrifft den Kernort und die Ortsteile Zimmern, Hattingen und Hintschingen. Auf Durchfahrtsstraßen gilt in der Regel die innerorts übliche Begrenzung auf 50 Stundenkilometer. So ist in Immendingen und Zimmern etwa die Schwarzwaldstraße (B 311) eine Tempo-50-Strecke sowie in Immendingen auch die Bachzimmerer Straße und in Hattingen die Hauptstraße, beides überörtliche Kreisstraßen. (jf)