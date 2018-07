Immendinger terminieren Veranstaltungen 2010

Auch für das kommende Jahr sind in Immendigen wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant. Das wohl einschneidenste Ereignis wird die Bürgermeisterwahl am 18. April 2010 sein. Dann wird sich Bürgermeister Helmut Mahler nach 40 Jahren Amtszeit nicht mehr zur Wahl stellen.

45 Vertreter der örtlichen Vereine haben jetzt den Rahmenterminplan für das kommende Jahr festgelegt. Und dieser verspricht bei zahlreichen Terminen den ein oder anderen Höhepunkt.

Eine kleine Auswahl: Los geht es am 3. Januar 2010 mit dem 40. Neujahrsempfang in der Donauhalle. Vom 29. bis 31. Januar 2010 feiert der Narrenverein Hattingen sein 50-jähriges Bestehen. Sportlich geht es am 6. und 7.März 2010 zu: Dann richtet der Fechtclub die Landesmeisterschaften und ein internationales Degenturnier aus. Am 20. und 21. März 2010 feiert der Kindergarten Immendingen sein 100-jähriges Bestehen.

Die Erstkommunionen der katholischen Kirchengemeinden finden am 11. April in Immendingen und Ippingen, am 18. April in Mauenheim und Zimmern sowie am 25. April 2010 in Hattingen statt. Am 18. April wählen die Immendinger ihren neuen Bürgermeister, sollte ein zweiter Wahlgang nötig werden, ist diese für den 2. Mai 2010 geplant.

Für die Zehntklässler der Realschule sind der 21., 23. und 27. April 2010 dick im Kalender anzustreichen, schließlich stehen dann die Abschlussprüfungen an. Die Konfirmation wird am 9. Mai 2010 in der Versöhnungskirche gefeiert und am 10. Juni 2010 findet auf dem Sportplatz das feierliche Gelöbnis statt.

Bürgermeister Mahler wird am 11. Juni 2010 aus seinem Amt verabschiedet. Aus diesem Anlass wird am 13. Juni 2010 ein Bürgerfest in der Donauhalle veranstaltet. Für die Kinder ist der 25. Juni 2010 besonders vorzumerken: Dann kommt der bekannte Kinderlieder-Sänger Volker Rosin für ein Konzert in die Donauhalle.

Der Bund Badischer Landjugend lädt vom 23. bis 25. Juli 2010 zum Sport- und Spielwochenende nach Ippingen ein. Die Bundeswehr öffnet am 11. September 2010 die Tore der Oberfeldwebel-Schreiber-Kaserne zum Tag der offenen Tür. Das Herbstfest des Musikvereins Zimmern steigt vom 1. bis 3. Oktober 2010. Schließlich ist der 26. Weihnachtsmarkt ist für den 27. und 28. November terminiert worden.