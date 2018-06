Immendinger „Operation Sternenwechsel“ startet 2014

Schon im kommenden Jahr sollen auf dem heutigen Standortübungsplatz in Immendingen die ersten Autos getestet werden. Nach und nach übergibt die Bundeswehr zunächst den Übungsplatz, dann 2016 die Kaserne und 2017 auch den Schießplatz an den Autobauer Daimler, der dort sein Prüf- und Technologiezentrum Süd einrichten will. Gestern wurde eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet.

Thomas Weber, im Daimler-Vorstand für Konzernforschung und die Entwicklung der Mercedes-Fahrzeuge zuständig, ist an diesem Dienstag extra früher aufgestanden und nach Immendingen gefahren: Er selbst will mit einem schnieken Geländefahrzeug der M-Klasse den heutigen Standortübungsplatz, das künftige Testgelände erkunden. Wo heute noch Panzer rollen und sich Soldaten auf Einsätze im Kosovo und in Mali vorbereiten, soll Webers Team künftig Autos auf Herz und Nieren testen. Das Haus Daimler steht mächtig unter Druck, denn die Konkurrenten Audi und BMW haben den schwäbischen Autobauer in den vergangenen Jahren abgehängt. „Bei allen Vorzügen der Computersimulation“, erklärt ein Daimler-Forscher, „den letzten und entscheidenden Eindruck, ob ein Auto wirklich ein Mercedes ist und den Ansprüchen an diese Marke genügt, gibt es nur bei Testfahrten, Dauerläufen, Stresstests.“

Diese Tests können irgendwann im kommenden Jahr in Immendingen starten. Denn die Artilleristen und Pioniere aus der Oberfeldwebel-Schreiber-Kaserne werden dann voraussichtlich in Einsätzen stehen, ob Kosovo, Mali oder Afghanistan, ist ungewiss. In dieser Zeit brauchen sie den Übungsplatz nicht. Weber, der Daimler-Vorstand, nennt dies einen „warmen Übergang“, denn dass die Nutzung einzelner Gebäude und Flächen schon vor der planmäßigen Übergabe möglich ist, setzt beiderseitiges Einvernehmen voraus.

Während der feierlichen Zeremonie im Immendinger Rathaus, an der Weber nach seiner Testfahrt teilnimmt, betont denn auch Christian Schmidt (CSU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung: „Der militärische Betrieb und die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr müssen gewährleistet sein.“ Er hat die Lacher auf seiner Seite, als er von der „Operation Sternenwechsel“ spricht und die Sterne auf der Uniform der Soldaten meint, die gehen. Dafür kommt der Stern, der für Mercedes steht.

Über Geld wird nicht gesprochen

Über Geld wird an diesem Vormittag nicht konkret gesprochen. Die Daimler AG rechnet für das Prüf- und Technologiezentrum in Immendingen mit einem Investitionsvolumen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Hierin sind, wie Weber sagt, sowohl die Kosten für die Realisierung der innovativen Prüfmodule, als auch für den Erwerb der Liegenschaft enthalten. Der entsprechende Verkaufspreis wird in einem komplexen Bewertungsverfahren ermittelt, das noch aussteht. Zudem sei davon auszugehen, dass die Investition zahlreiche positive Impulse für das Gesamtgewerbe in der Region nach sich ziehen wird.

Das sieht auch Silke Krebs (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerin im Staatsministerium Baden-Württemberg, so: „Für die Landesregierung ist es von großer Bedeutung, dass der gewählte Standort in Baden-Württemberg liegt und dass die Chance ergriffen wurde, eine Konversionsfläche zu nutzen – ein starkes Signal für die Region und den ländlichen Raum insgesamt. Es ist besonders erfreulich, dass sowohl die Immendinger Bürger wie die Naturschutzverbände frühzeitig in die Planungen einbezogen wurden. Wir haben den Prozess, der zur heutigen Unterzeichnung geführt hat, gerne und wohlwollend unterstützt.“ Viele der Anwesenden fragen sich insgeheim: Kann das sein? Eine grüne Ministerin begrüßt die Initiative eines Autobauers? Doch Krebs setzt noch einen drauf und betont: „Wir wollen als Auto-Standort Baden-Württemberg weiter bestehen.“ Dafür sei Immendingen überaus hilfreich.

Doch wo sollen Autos rollen? „Frau Ministerin, Autos müssen auf Straßen fahren“, ruft Volker Kauder ihr zu. Der Straßenbau müsse vorangehen. Und Landtagspräsident Guido Wolf (CDU) legt nach: „Der ländliche Raum braucht Infrastruktur!“ Die grün-rote Landesregierung dürfe die Metropolen nicht bevorzugen.

Für Immendingen steht der Bau der Umgehungsstraße zwar auf dem Programm, ist aber derzeit ein Wunschtraum. Erreichbar, das sieht auch Bürgermeister Markus Hugger, ist nun die „Operation Sternenwechsel“: besiegelt durch Unterschriften.

