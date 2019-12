Immendinger kaufen Christbäume gerne im Ort

Dank zweier Organisationen ist es für die Immendinger immer noch möglich, ihren Christbaum in ihrer Heimatgemeinde zu erwerben. Sowohl der Bund der Selbständigen (BdS) als auch die Feuerwehr Ippingen bieten alljährlich Christbaum-Verkaufsaktionen an, die von den Einheimischen sehr gut angenommen werden.

Der Bund der Selbständigen verbindet seinen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende schon seit Jahrzehnten mit einem Christbaumverkauf. An beiden Tagen werden auf dem Gelände des katholischen Kindergartens St. Josef Nordmann-Tannen zum Verkauf angeboten. Die Leitung der Aktion hat BdS-Mitglied Wolfgang Sterk. Beim Baumverkauf gibt es auch einen Bringservice, so dass die Käufer sich ihre Weihnachtsbäume direkt nach Hause liefern lassen können.

Die zweite Verkaufsaktion von Christbäumen wird von den Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr in Ippingen organisiert. In diesem Jahr findet sie am Samstag, 14. Dezember, statt. Die Bäume werden ab 14 Uhr am Ippinger Feuerwehrgerätehaus angeboten. Die Wehr nutzt ihren Christbaumverkauf auch für eine Bewirtung der Kaufinteressenten sowie weiterer Besucher mit winterlichen Speisen und Getränken.