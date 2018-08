Immendinger erkunden Skimuseum Schwazwald Pfanzelt

Eine Veranstaltung ohne Wanderung hat der Schwarzwaldverein Immendingen am vergangenen Sonntag im Programm gehabt. Damit sprach er besonders die älteren Mitglieder an. So fuhren die Teilnehmer nach Hinterzarten und erlebten dort eine Führung im Schwarzwälder Skimuseum.

Nach zehnjähriger Planungs- und Bauzeit konnte das Museum 1997 im denkmalgeschützten, 300 Jahre alten, Hugenhof eröffnet werden. Darin wird die Geschichte des Skilaufs seit seinen Anfängen im Schwarzwald dargestellt und erfolgreiche Sportler wie Christel Cranz als alpine Läuferin oder Skispringer Sven Hannawald in Bild und Ton präsentiert. Außerdem wird die Entwicklung vom alten Holzski bis zum Snowboard gezeigt.

Gemälde der Schwarzwaldmaler Dischler und Hauptmann bereichern das Museum. Eine charmante Bauernstube im Hugenhof ist zudem dem Nordischen Kombinierer Georg Thoma gewidmet. Trophäen, Fotografien und originale Ski erzählen von der einzigartigen Sportlaufbahn des Hinterzartener Ehrenbürgers und können betrachtet werden.

Einst Hirtebub, gelang es Thoma 1960 als erstem Mitteleuropäer, die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen zu gewinnen. Hinterzarten und der Schwarzwald wurden in der Welt bekannt. Der Sportler wurde Dritter bei den Olympischen Spielen 1964 in Innsbruck und Gewinner des Königspokals der Skispiele am Holmenkollen in Oslo drei Mal hintereinander. Mit dem Weltmeistertitel 1966 beendete Thoma seine aktive Karriere, stellte jedoch seine Fitness bei verschiedenen Langlaufveranstaltungen unter Beweis. Seine 1981 aufgestellte Bestzeit von fünf Stunden und 51 Minuten im 100 Kilometer Rucksacklauf von Schonach zum Belchen wurde bisher noch nicht unterboten.