Immendinger Donauhalle wird bis zum Neujahrsempfang herausgeputzt

In der Donauhalle in Immendingen wird derzeit gespachtelt, gebohrt und gestrichen. Elektriker, Gipser, Maler, Schreiner und der Bauhof sind zugange. Denn bis zum Neujahrsempfang am 13. Januar soll die Halle „in neuem Glanz erscheinen“, wie Bauhofleiter Peter Disch vor Ort erklärt.

„Seit Anfang der Woche sind die Arbeiten in vollem Gange und die Handwerker dabei, die Halle herauszuputzen“, erläutert er. „Die zusätzlichen Steckdosen, die beispielsweise für die Gewerbeschau benötigt werden, sind schon installiert“, lautet sein Zwischenstandsbericht. Außerdem werden die Wände neu verputzt und gestrichen sowie die Türen erneuert, schildert er. Bis Weihnachten sollen die Arbeiten der örtlichen Handwerker in der Halle abgeschlossen sein.

Arbeiten werden mit allgemeinen Haushaltsmitteln abgedeckt

„Der Chef hat angeregt, dass wir was machen müssen“, sagt Disch und erinnert sich daran, dass die Idee nach dem vergangenen Neujahrsempfang aufgekommen sei. Der Chef, Bürgermeister Markus Hugger, erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass es an der Zeit gewesen sei, das Innere wieder auf Vordermann zu bringen. „Beim diesjährigen Neujahrsempfang haben wir in der Halle gesessen und gedacht: Eigentlich ist es von der Farbgebung nicht mehr zeitgemäß.“ Auch der bröckelnde Putz habe nicht mehr gut ausgesehen.

Etwa 40 000 Euro investiert die Gemeinde nun in die Renovierungsarbeiten. Im Haushalt vorgesehen war die Maßnahme nicht. „Die Arbeiten werden mit den allgemeinen Haushaltsmitteln abgedeckt“, erläutert Ortsbaumeister Martin Kohler auf Nachfrage unserer Zeitung. In der Gemeinderatssitzung im September seien die Renovierungsarbeiten beschlossen und die Arbeiten vergeben worden, blicken Hugger und Kohler zurück.

„Die Frage war, wann wir es machen, denn in den Sommerferien ist es immer schwierig mit den Handwerkern“, so Disch. „Wir haben geschaut, wann keine Veranstaltungen mehr sind“, erklärt Hugger. „Das ist noch reingedrückt worden, sonst wird es nicht gemacht“, sagt Disch und lacht dabei.

In den vergangenen Jahren habe die Gemeinde immer wieder sukzessive in die Halle investiert, betont der Bürgermeister. Unter anderem wurde die WC-Anlage modernisiert und die Fensterfronten neu verglast. „Als letztes käme jetzt noch der Boden. Aber hoffentlich erst nach meiner Zeit“, flachst der 60-jährige Bauhofleiter.

„Zum Neujahrsempfang soll die Donauhalle wieder betriebsbereit sein“, blickt Hugger der ersten großen Veranstaltung im neuen Jahr entgegen. „Ich bin überzeugt, dass es dann einen Aha-Effekt gibt“, zeigt sich Disch zuversichtlich.