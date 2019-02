Immendinger Bundesliga-Keglerinnen müssen weiter zittern

Die Schlacht am grünen Tisch in der zweiten Kegel-Bundesliga Süd-West Frauen geht weiter. Nachdem der DKBC-Rechtsausschuss in seinem Urteil dem KSC Immendingen die aberkannten vier Punkte wieder zugesprochen hatte, legte der DKBC (Deutscher Keglerbund Classic) nun Einspruch ein. Vor dem Rechtsausschuss des DKB (Deutscher Keglerbund, bestehend aus den Sektionen Classic, Bohle, Schere und Bowling, wird der Fall nun neu geprüft.

Am vergangenen Wochenende kassierten die Immendingerinnen eine heftige 0:8-Niederlage in Kaiserslautern und sind in den letzten vier Spielen der Saison auf jeden Punkt angewiesen.

Die SKG Tuttlingen in der Verbandsliga Frauen rutschte nach der Auswärtsniederlage beim Bundesliga-Ableger Waldkirch ins Tabellenmittelfeld.

Der KSC Immendingen in der Landesliga B Männer zeigte beim ESV Villingen II eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum vorherigen Spiel, musste sich aber angesichts zweier Villinger Einzelergebnisse über der magischen 600er-Marke knapp geschlagen geben.

Die SKG Tuttlingen ergatterte im Kellerduell der Bezirksliga B Männer zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Im Kampf um Platz zwei in der Bezirksliga C Männer erlitt der KSC Immendingen II mit seinem Unentschieden einen kleinen Rückschlag. KSC Immendingen X1 in der Bezirksklasse hielt dagegen ebenfalls mit einem Unentschieden Verfolger ESV Villingen X1 auf Distanz. KSC Immendingen II hält in der spannenden Bezirksliga Frauen weiterhin mit.

Die Spiele im Einzelnen

2. Bundesliga Süd-West Frauen: TSG Kaiserslautern – KSC Immendingen I 8:0 Mannschaftspunkte/3275:3089 Kegel. Immendingen: Silke Schuler 0/515, Roswitha Ohnemus 0/511, Silke Schätzle 0/512, Nicole Brütsch 0/532, Doris Kraft 0/506, Heike Herzog 0/506.

Verbandsliga Frauen: DKC Waldkirch II – SKG Tuttlingen 6,5:1,5/3107:3055. Tuttlingen: Sandra Brandt 0/495, Manda Schmid 0,5/539, Melita Maric 0/509, Melanie Brendel 0/482, Nada Copak 0/502, Manuela Wüst 1/528.

Landesliga B Männer: ESV Villingen II – KSC Immendingen 5:3/3389:3265. Immendingen: Markus Egle 0/521, Dominik Schmitt 1/542, Manuel Kehm 1/552, mgr 0/522, Andreas Schuler 0/539, Denis Kovacic 1/589.

Bezirksliga B Männer: SKG Tuttlingen – Kegelfreunde Unterkirnach 6:2/2992:2824. Tuttlingen: Reinhold Zimmermann 0/483, dc0/470, Bernd Palm 1/512, Udo Nolle 1/495, Heiko Leonhardt 1/516, Siegfried Schatz 1/516.

Bezirksliga C Männer: KSC Immendingen II – SKC Alle Neune Bräunlingen 4:4/3042:3005. Immendingen: Max Schlesinger 0/524, Rainer Großmann 1/518, Matthias Ladwig 1/503, Christian Mayer 0/472, Ingo Haß 1/490, Harald Schmitt 1/535.

Bezirksliga Frauen: ESV Rottweil II – KSC Immendingen II 3:5/2733:2773. Immendingen: Karin Meyer 0/456, Beate Hoffmann 1/430, Christina Eiche 1/480, Daniela Eiche 1/511, Christine König 0/467, Heike Haß 0/429.

Bezirksklasse A gemischt: ESV Villingen X1 – KSC Immendingen X1 4:4/3024:2967. Immendingen: Christian Mayer 1/533, Andreas Lohrer 0/458, Erich Zirkel 1/515, Rolf Malitzke 1/495, Werner Ohnemus 1/508, Kurt Hoffmann 0/458.

Bezirksklasse B (4er-Mannschaften gemischt): SKG Tuttlingen X1 – Germania Winzeln X1 1:5/1437:1797. Tuttlingen: Rolf Blessing 1/449, Udo Nolle 0/112 (verletzt), Erich Heinzelmann 0/390, Reinhold Zimmermann 0/486. - SG Konstanz X1 – KSC Immendingen X2 2:4/1828:1877. Immendingen: Tobias Kehm 1/467, Günter Kehm 1/466, Rita Hannemann 0/454, Andreas Lohrer 0/490.