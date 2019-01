Tourismusleiterin Heike Fritsch beteiligt sich als Werbebotschafterin für die Fremdenverkehrsgemeinde Immendingen wieder an der Messe CMT in Stuttgart. Die Ausstellung ist mit mehr als 260 000 Besuchern die größte Publikumsmesse für Tourismus in Europa und beginnt am Samstag, 12. Januar. Bis Sonntag, 20. Januar, präsentieren sich dabei wieder mehr als 2000 Aussteller aus der ganzen Welt. Mit dabei ist auch das Donaubergland mit einem Stand im Zuge des großen Gemeinschaftsstandes der Schwäbischen Alb in Halle 6.

„Ich werde für die Gemeinde Immendingen am kommenden Dienstag an der CMT teilnehmen“, sagt Heike Fritsch. Sie präsentiert dabei unter anderem die wichtigen Tourismusziele, darunter insbesondere die Donauversinkung, die derzeit schon durch den Rastplatz mit Kiosk, Radlerzeltplatz, Grill- und Spielplatz sowie den Wanderweg in Richtung Möhringen erschlossen ist.

Die Hauptversinkungsstelle soll jedoch in diesem Jahr noch besser erlebbar gemacht werden. „Außerdem werbe ich fürs Radfahren, für E-Biketouren und Wandern in der Gemeinde“, so Fritsch. Beim Wandern hat natürlich der Premiumwanderweg „Donauwellen“, der eine 13 Kilometer lange Rundtour in Immendingen und Ortsteilen erschließt, einen besonderen Stellenwert.

Personelle Unterstützung am Stand bekommt das Donaubergland-Team nicht nur von Heike Fritsch und der Gemeinde Immendingen, sondern auch von Mitarbeiterinnen der Stadt Tuttlingen, des Gemeindeverwaltungsverbands Donau-Heuberg, des Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck, einem Team von „Run & Fun“ Tuttlingen sowie Vertretern der Gastronomie im Kreis. Neben dem eigenen Stand, an dem wohl die neuen Donaubergland-Postkarten wieder große Nachfrage finden werden, ist das Donaubergland außerdem gemeinsam mit den Nachbarkreisen Sigmaringen und Zollernalb mit den Themen Wandern und Radfahren am „Marktplatz“ der Schwäbischen Alb präsent.

Bier und Radfahren sind Themen

Am Montag, 14. Januar, wenn traditionell der Tourismustag Baden-Württemberg auf der CMT stattfindet, macht die Hirsch-Brauerei aus Wurmlingen auf der Aktionsfläche am Stand in Halle 6 mit „Kostproben“ auf die Aktionen und Angebote rund um das „Donau-Bierland“ aufmerksam.

Am ersten Messe-Wochenende stellt das Donaubergland zudem mit einem eigenen Stand auf der Sondermesse „Fahrrad und Wandern“ in der neuen Messehalle 10 alles rund ums Radfahren vor – wie beispielsweise die Kooperation mit der Stadt Donaueschingen am Donauradweg, die „Donauwellen“-Premiumwege sowie die Qualitätswege im Donaubergland.