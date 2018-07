Immendingen würdigt Engagement

Insgesamt 28 Sportler, fünf Nachwuchsmusiker und 21 Mehrfachblutspender sind bei dem vierten „Tag des Ehrenamts“ in Immendingen am Dienstag in der Aula der Schlossschule mit Plaketten, Ehrennadeln und Urkunden ausgezeichnet worden. Helmut Mahler, früherer Bürgermeister und Ehrenbürger der Gemeinde, erhielt eine Würdigung für 25-jährige Tätigkeit im Ehrenamt als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins.

Bürgermeister Markus Hugger bezeichnete die Geehrten als die „Seele und das starke Fundament“ der Gemeinde, die sich für andere einsetzen, ihnen helfen, ihnen Freude machen, die Wettbewerbsgeist und Fairness zeigen. Junge Musiker umrahmten die Feier, an die sich ein Empfang anschloss.

Lob für Engagement: „Sie alle bilden das Rückgrat unserer Gesellschaft, unserer bürgerlichen Gemeinschaft, denn Ehrenamt und Erfolg im Sport erfordern Zeit und Kraft, Ausdauer und Verlässlichkeit und kosten manchmal auch eine gehörige Portion Nerven“, unterstrich Hugger beim Ehrenamtstag. An die Sportler gerichtet betonte er, dass die Gemeinde den Sport nachhaltig und bewusst unterstütze, etwa mit den neuen Sportanlagen auf dem Talmannsberg.

Sportlerehrung

Geehrt wurden folgende Sportler: Leichtathletik: Gold: Manfred Danner (neunter Platz Europameisterschaften Senioren Fünfkampf); Bronze: Armin Leiber (zweiter Platz Landesmeisterschaften Senioren Speerwurf) und Armin Mauch (dritter Platz Landesmeisterschaften Senioren Weitsprung). Schießsport: Gold: Barbara Ukas und Carolin Wägele (beide Sieger Europameisterschaften Mannschaft mit Freigewehr); Robert Wägeli (Fünfter Deutsche Meisterschaft mit Freigewehr); Bronze: Robert Linzmeier (43. Platz Deutsche Meisterschaften mit Freigewehr). Fechten: Bronze: Maja Fässle (92. Platz Deutsche Meisterschaften im Florett). Kegeln: Bronze: Nicole Brütsch (Zwölfter Platz Deutsche Mannschaftsmeisterschaften U 18). Fußball: Bronze: SV TuS Immendingen für den Sieg im Bezirkspokal 2018: Ali Berkay Aslanbas, Mario Heiss, Marvin Henning, Argjend Islami, Mario Köhler, Dominik Krause, Guiseppe Lappanese, Marcel Linke, Dennis Martin, Atdheton Mehmetaj, Lutz Neumann, Jaruka Ndow, Albert Rau, Mario Sterk, Illir Vokshi, Oliver Weiß, Gerrit Winkler, Marcel Winkler, Maikel Wiedmann, Atila Yüce, Dardan, Zejnullahu und die Trainer Kadir Ibis, Naser Berisha, Bernd Höfler sowie Dimitri Arapati.

Ehrenamt

Eine Urkunde und einen Im-Ort-Gutschein erhielt Helmut Mahler für sein 25-jähriges Engagement als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Immendingen. Neben seiner 40-jährigen Tätigkeit als Bürgermeister sei Mahler auch in vielen, teils hohen politischen Ehrenämtern tätig gewesen, sagte Hugger bei der Auszeichnung. Mahler habe als Vorsitzender das DRK geprägt, stets im Bewusstsein, wie wichtig Rettungskräfte wie Rotes Kreuz und Feuerwehr für die Gemeinde seien.

Kultur-Engagement

Stark gefördert wird seitens der Gemeinde auch das Heranführen junger Menschen an die Musik, sei es durch Zuschüsse für die Musikausbildung oder durch die Neugründung der Bläserklasse. Fünf junge Musiker der Musikschule Tuttlingen ehrte Hugger für ihren Fleiß im Kulturbereich: Jacqueline und Julie-Sophie Kräutle (beide erste Preise im Wettbewerb „Jugend musiziert“ mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb), Ketie Lierheimer, Alexander Muallem und Nelly Wagner (alle erster Preis im Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“).

Blutspenderehrung

„Die Bereitschaft, zur Blutspende zu gehen, ist nicht selbstverständlich und verdient höchste Anerkennung und Respekt", sagte Hugger bei der Blutspenderehrung. Ohne Blutspender im ganzen Land könnte die medizinische Versorgung nicht aufrecht erhalten und der Stand nicht gewahrt werden. An folgende Bürger vergaber Blutspenderehrennadeln: Für zehnmaliges Spenden: Vanessa Haug, Dominic Honold, Sebastian Hoser, Christina Lebelt, Stefanie Löffler, Andreas Maier, Markus Moser, Marius Preis, Wolfgang Schmidts, Sigrid Schwarz, Ramona Trutzl und Stefanie Tscherter; für 25-maliges Spenden: Rita Kellner, Martin Labor, Gregor Labor, Tobias Mink-Ohnmacht und Winfried Walczak; für 50-maliges Spenden: Gloria Vogel. Hans-Heinrich Klug und Wolfgang Waldvogel erhielten die Auszeichnung für hundertmaliges Blutspenden.