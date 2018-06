Immendingen stockt Einkaufsgebiet auf

In naher Zukunft wird dort Mode verkauft, wo einst das Clubheim des Tennisclubs Immendingen stand. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung den planerischen Vorbereitungen für den Bau eines Takko-Modemarkts auf dem noch freien Grundstück zwischen dem dm-Drogeriegeschäft und dem Discounter Lidl im Gebiet „Am Freizeitzentrum“ zu. Damit wird das große Einzelhandelsareal der Gemeinde zwischen Immendingen und Zimmern komplettiert.

Zunächst war laut Bürgermeister Markus Hugger über einen längeren Zeitraum nicht bekannt, wie das Grundstück zwischen Lidl und dm-Markt genutzt werden würde. Verschiedene Interessenten wurden gehandelt, von Depot bis zu einem Subway-Schnellrestaurant. Dass nun ein Markt des Textildiscounters Takko dort entsteht, beurteilte Hugger positiv: „Das Sortiment von Takko steht nicht in Konkurrenz zu Edeka, Lidl oder dm und passt gut in dieses Einzelhandelsumfeld.“

Damit Takko jedoch ansiedeln kann, muss der für das Gebiet geltende Bebauungsplan ein weiteres Mal geändert werden, denn bisher galt für das betreffende Areal Einzelhandelsausschluss. Zur Überprüfung der Zulässigkeit der Ansiedlung weiteren Einzelhandels hatte die Gemeinde durch die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung eine Potenzial und Machbarkeitsstudie erstellen lassen.

Laut Gutachten bietet der Standort „grundsätzlich positive Entwicklungsmöglichkeiten für einen weiteren kleinflächigen Einzelhandelsbetrieb mit unter 800 Quadratmetern Verkaufsfläche“. Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit empfiehlt die Analyse, einen Textilfachmarkt bis zu maximal 800, Bio-, Zoofach- oder Schuhfachmarkt bis zu 500 Quadratmetern Verkaufsfläche anzusiedeln.

Der Entwurf für den Bebauungsplan der Gemeinde am betreffenden Standort sieht nun vor, die Baufläche als eingeschränktes Gewerbegebiet auszuweisen und den Passus zu streichen, dass Einzelhandelsbetriebe dort unzulässig sind. Am Verfahren der Änderung des gültigen Bebauungsplans werden wie üblich die Öffentlichkeit und die zuständigen Ämter und Behörden beteiligt. Auch der Arten- und Umweltschutz muss wie immer beachtet werden, was voraussichtlich Maßnahmen zugunsten von Zauneidechsen notwendig macht. Der Gemeinderat stimmte der Änderung einhellig zu. (jf)