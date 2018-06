Immendingen plant für Neuansiedlungen

Die Gemeinde Immendingen will das Gewerbe- und Industriegebiet „Donau-Hegau“ in unmittelbarer Nachbarschaft zum Prüf- und Technologiezentrum von Daimler voraussichtlich schon in der zweiten Jahreshälfte 2015 weiter erschließen. Dafür hat der Gemeinderat am Montagabend in Hattingen die planerischen Grundlagen geschaffen.

Bürgermeister Markus Hugger erklärte zu der raschen Vorgehensweise der Gemeinde, dass er bereits Gespräche mit Unternehmen geführt habe, die sich in dem Gebiet ansiedeln wollten. „Diese haben einen erheblichen Flächenbedarf“, so Hugger. Die Erschließung würde allerdings Kosten in Millionenhöhe verursachen.

Flächen wären ideal für Daimler-Zulieferer

Unter der Bezeichung „Krefzgen“ war das heutige Gewerbegebiet „Donau-Hegau“ 1993 gegenüber der Kaserne geschaffen worden. In den Folgejahren erlebte das Gebiet vor allem durch die Ansiedlung zweier großer Recyclingbetriebe einen Boom. Danach fiel es in eine Art Dornröschenschlaf. Seit einem Gemeinderatsbeschluss 2008 trägt es den neuen Namen. Ab 2011 ging das Bebauungsplanverfahren „Donau-Hegau“ in eine neue Runde und nahm seither bereits einige Hürden, darunter die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden. Durch die Ansiedlung des Daimler-Prüfzentrums wurde das Gebiet von einem Moment zum anderen zu einem äußerst wertvollen Instrument der Gemeindeentwicklung. Schließlich wären die Flächen ideal für Daimler-Zulieferer. Nach der Abwägung der eingegangenen Anregungen und Bedenken hat der Gemeinderat nun am Montag den Planentwurf genehmigt und den Aufstellungsbeschluss gefasst. Nun folgt die öffentliche Auslegung.

„Wenn keine weiteren Anforderungen kommen, kann im Idealfall im ersten Quartal der Satzungsbeschluss erfolgen“, so Ortsbaumeister Rainer Guggemos zu der damit dann eintretenden Rechtskräftigkeit der Planung. Danach könne die Gemeinde mit der Erschließung der Erweiterungsflächen beginnen und den offenbar interessierten Betrieben die Chance zum Bauen eröffnen.

Die Gesamtfläche des Gewerbegebiets „Donau-Hegau“ umfasst 16,3Hektar und liegt gegenüber dem Daimler-Prüfzentrum, angrenzend an die Landesstraße 225 Richtung Mauenheim, die Kreisstraße 5928 Richtung Hattingen sowie Wald- und Ackerflächen. An die L 225 angeschlossen wird das Gebiet über zwei Kreisverkehre, die im Zug der Daimler-Ansiedlung neu geschaffen werden. Bestehen bleiben soll auch eine vorhandene Zufahrt zur K 5928. Innerhalb des Gebiets erfolgt die Erschließung durch die existierende Hardstraße sowie durch eine komplett hindurchführende, neue Straßenachse mit Wendeplatz am Ende. Knapp die Hälfte des Areals wird als Gewerbegebiet, rund 40 Prozent als Industriegebiet ausgewiesen, wie Planer Nicolas Pollich von der Projekt GmbH erläuterte. Die vorhandenen drei Betriebe befinden sich im Bereich Industriegebiet. Bei den Neuansiedlungen werden keine Tankstellen, Einzelhandelsbetriebe oder Vergnügungsstätten zugelassen.

Strenge Lärm- und Umweltschutzauflagen

Ähnlich Daimler muss auch die Gemeinde bei der Ausweisung des Gewerbegebiets strenge Vorgaben hinsichtlich Lärmkontingentierung und Umweltschutz erfüllen, wofür aufwändige Untersuchungen im Vorfeld und Ausgleichsmaßnahmen in der Folge nötig sind. Planintern wird etwa ein „Rohbodentümpel“ als Laichgewässer für den geschützten Laubfrosch erhalten und es werden 46 Straßenbäume gepflanzt. Planextern erfolgen zum Beispiel die Anlage einer Flachlandmähwiese in Mauenheim, eines Blühstreifens zum Schutz der Feldlerche in Hattingen und ein Waldumbau zu standortgerechtem Buchenmischwald.