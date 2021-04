Immendingen öffnet eigenes Testzentrum

Tests vor Ort

Bereits seit der Vorweihnachtszeit gibt es innerhalb der Gemeinde Immendingen die Möglichkeit zu Corona-Schnelltests. Der Pflegedienst AKA-Team bot die Tests mit großer Resonanz direkt vor den Festtagen an. Ein breites Testangebot hält die Linden-Apotheke bereit, die anfangs auch bei Lehrern und Erziehern Tests vornahm. Nach dem ersten interkommunalen Testzentrum für Immendingen und Geisingen in der Geisinger Stadthalle kommt nun die Testmöglichkeit in der Donauhalle noch hinzu. (jf)