Immendingen nimmt 2019 viel Geld in die Hand

Neues Haushaltsjahr, altes Vorhaben: Die Gemeinde Immendingen will auch 2019 keine neuen Schulden machen, sondern im Idealfall bestehende Kredite tilgen. „Uns war es wichtig, in keine Neuverschuldungen zu gehen“, erläuterte Bürgermeister Markus Hugger in der Gemeinderatssitzung am Montag. Dann übergab er das Wort an Kämmerer Patrik Müller, der den letzten Haushaltsplan in kameralistischer Form vorstellte.

Das Gesamtvolumen des Immendinger Haushalts 2019 beläuft sich auf knapp 21,7 Millionen Euro. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen dabei etwa 18 Millionen Euro, auf den Vermögenshaushalt etwa 3,6 Millionen Euro. Den größten Teil bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt machen die Personalkosten mit einer Summe von fast vier Millionen Euro aus, erläuterte der Kämmerer. Im noch laufenden Jahr 2018 waren dafür 3,6 Millionen Euro vorgesehen.

Rücklagen:

Aus dem Rücklagentopf, der Stand jetzt rund fünf Millionen Euro umfasst, sollen für das Haushaltsjahr 2019 rund 1,6 Millionen Euro entnommen werden. Demnach wären Ende des Haushaltsjahres 2019 noch 3,4 Millionen Euro an Rücklagen übrig. Da die mittelfristige Finanzplanung laut Hugger große investive Maßnahmen, beispielsweise das Bürgerhaus in Zimmern, das Feuerwehrhaus in Immendingen, die Sanierung der Schulen und den Breitbandausbau vorsieht, seien diese Rücklagen zum Ausgleich von Haushaltsschwankungen, wie Müller ausführte, vermutlich bis zum Haushaltsjahr 2022 aufgebraucht.

Einnahmen:

Auf der Einnahmen-Seite erhöhen sich sowohl die Grund-, als auch die Gewerbesteuer (834 000 auf 957 000 Euro beziehungsweise 1,1 Millionen auf 1,5 Millionen Euro). Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt von knapp 3,3 Millionen Euro in 2018 auf etwa 3,6 Millionen Euro in 2019. Die Vergnügungssteuer geht hingegen von einer halben Million auf 480 000 Euro zurück. Müller erläuterte auf Nachfrage von Gemeinderat Thomas Gaßner (CDU), warum dies so sei: Laut Tuttlinger Landratsamt laufen im kommenden Jahr ein bis zwei Konzessionen aus, die nicht verlängert werden, schilderte Müller. Zug um Zug würden Spielgeräte wegfallen, deshalb sinke die Vergnügungssteuer.

Straßen und Infrastruktur

Die Gemeinde will auch im kommenden Jahr in die Infrastruktur investieren. Für Baumaßnahmen sind im Vermögenshaushalt knapp 2,6 Millionen Euro eingeplant. Erhöht wurde unter anderem der Etat für den Bereich Straßen: „Der Straßenunterhalt, das wissen wir, ist eine Daueraufgabe“, sagte Hugger.

Für die Straßen- und Wegeunterhaltung sind daher im Vermögenshaushalt 320 500 Euro vorgesehen. Die erwarteten Kosten allein für die laufende jährliche Straßenunterhaltung werden im Haushaltsplan mit einer Viertel Million angesetzt. In Immendingen sollen auf Teilabschnitten die Gehwege, in Hintschingen die Gemeindeverbindungsstraße Hintschingen-Mauenheim saniert werden. Im Amtenhausertal in Zimmern soll der Wirtschaftsweg gerichtet werden.

Auch was die städtebauliche Entwicklung angeht, nimmt Immendingen im kommenden Jahr Geld in die Hand: Mit einer halben Million Euro kalkuliert die Gemeinde im Verwaltungshaushalt für die Bebauungspläne „Hagnenbühl“, „Hinterwieden“, „Bahnhofsareal“, „Donau-Hegau“, „Erweiterung Erddeponie“ sowie für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans und ein Schallgutachten bezüglich des Vorhabens Bürgerhaus in Zimmern. „Wir treffen 2019 weitere Vorbereitungen, und wollen dann ab 2020 so richtig einsteigen“, sagte Hugger. Beim „Hagnenbühl“ sprach der Bürgermeister vom großen Wohngebiet der Zukunft.

„Es ist erforderlich, dass wir unsere Hausaufgaben im Bereich der Brücken machen“, wies Hugger unter anderem auf die Weisenbachbrücke hin. Bei ihr sei die Tonnage bereits gesenkt, an einem Neubau der Brücke führe aber kein Weg vorbei.

Ein weiterer Aspekt, der zu Buche schlägt, ist der Breitbandausbau. Wie der Bürgermeister erläuterte, sollen in Hintschingen weitere vorbereitende Maßnahmen getroffen werden. Aber auch in Mauenheim soll der Breitbandausbau vorangetrieben werden. Insgesamt sind im Vermögenshaushalt für den Breitbandausbau 580 000 Euro eingeplant.

Schulen und Sport

Für die Gebäudeunterhaltung der Schulsporthalle sind im Verwaltungshaushalt 80 100 Euro vorgesehen. Ein großer Teilbetrag, 69 000 Euro, ist für den Umbau der Wasseraufbereitung der Duschen vorgesehen. Bauhofleiter Peter Disch erklärte hierzu auf Nachfrage aus dem Gremium, dass unter anderem sechs Leitungen zu den Duschen neu verlegt werden müssten. Auch an den Duschen selbst müsse etwas gemacht werden. Ein weiterer Faktor sei die Neuregelung der Wassertemperatur im Heizraum, zählte er auf. Ein Jahr später solle auch die Holzwand neu gemacht werden, so Disch. „Das wird auch nochmal eine Summe geben.“

„Wir müssen auf Sicht fahren“, verbildlichte Hugger die vorgesehenen Ausgaben für die Musikschule in Höhe von 20 000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr wurde dieser Betrag um 1000 Euro erhöht. „Wenn wir die Schülerzahlen haben, können wir sagen, wie es tatsächlich aussieht. Insgesamt läuft die Sache ganz gut an, und die Jugendarbeit in allen drei Kapellen und den Schulen läuft sehr gut“, sagte Hugger und wies darauf hin: „Man wird sicher nachjustieren müssen.“

Für die Sanierung der Schlossschule ist im Vermögenshaushalt eine Summe von einer Million Euro vorgesehen. Inbegriffen ist der Zuschuss der Schulbauförderung in Höhe von 224 000 Euro und dem Ausgleichsstock von 300 000 Euro. „Wir hoffen, dass es so passt“, sagte Müller.