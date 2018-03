Immendingen braucht neue Bauflächen

Bei seinem Gespräch mit den Immendinger Bürgern hat sich Bürgermeister Markus Hugger unter anderem mit den Aussichten für den baldigen Bau der Umgehung, dem Breitbandausbau, einem aus förderrechtlichen Gründen abgewandelten Konzept zur Sanierung der Schulgebäude, dem voraussichtlichen neuen Standort des Feuerwehrhauses und der notwendigen Erschließung neuer Bauflächen befasst.

Was Baugebiete angeht, will Hugger den Bereich „Hagnenbühl“ am Bumbis wieder neu aufgreifen. In der Diskussion wurden der zweite Donauuferpark und die städtebauliche Erneuerung im Gebiet ehemaliges Betonwerk angesprochen.

Es waren gut 20 Bürger zum Bürgergespräch gekommen. In einem etwa eineinhalbstündigen Vortrag befasste sich Hugger mit diversen Themen, darunter mit der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und steigenden Gewerbesteuer sowie dem Ortsumbau aufgrund der Neuansiedlungen im Bereich Freizeitzentrum. „Der anstehende Breitbandausbau mit der Verlegung von Glasfaserkabeln würde im Fall eines Vollausbaus 16 Millionen Euro kosten“, so Hugger. „Das können wir uns nicht leisten.“ Vorerst werden in diesem Jahr 1,3 Millionen Euro investiert, um hauptsächlich die Gewerbegebiete anzuschließen.

Bei der Schulsanierung will Hugger anders als in der eingeholten Studie vorgesehen, nun mehr sanieren statt abzureißen. Nur die Bereiche Mensa und Zufahrt gelte es neu zu regeln. Beim Umgehungsstraßenbau hofft der Bürgermeister am 20. März auf ein positives Signal aus Stuttgart hinsichtlich der Planungsmittel. Bei der Flächengewinnung für Bau- und Gewerbegebiete will er mehr auf Wald-, als auf Wiesen- und Ackerflächen setzen. Ein Grund, wieder stärker das auf sechs Hektar gerodete, 16 Hektar große Baugebiet „Hagnenbühl“ ins Auge zu fassen. Für den Verkehr lasse es sich nur über einen Kreisverkehr und eine Serpentinenstraße erschließen, so Hugger. Kanal, Wasserleitung, Breitband und mehr könnten direkt über die Steigstraße geführt werden.

Die Fragen der Bürger betrafen unter anderem die stärkere Abgrenzung des neuen Donauuferparks Zwei vom benachbarten Gewerbe und die Entwicklung des Gewerbegebiets. Auch ging es um das geplante Baugebiet im Bachzimmerer Tal. Das neue Feuerwehrhaus mit DRK werde voraussichtlich dort entstehen, sagte Hugger. Das bisher projektierte Grundstück am Bahnhof werde für öffentliche Parkplätze bei der Neugestaltung des Bahnhofsareals benötigt.