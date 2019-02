Immendingen braucht für den Wahlsonntag 130 bis 150 Wahlhelfer

In gut drei Monaten, am Sonntag, 26. Mai, stehen die Kommunal- und Europawahlen an. Um als Wahlberechtigter seinen Stimmzettel abgeben zu können, werden Wahlhelfer benötigt. Diese sucht die Gemeinde Immendingen derzeit. Doch welche Voraussetzungen muss man dafür mitbringen, welche Aufgaben übernimmt ein Wahlhelfer und hat man dann überhaupt Zeit, selbst wählen zu gehen?

Über die Wahlen 2019:

In diesem Jahr stehen in Immendingen neben den Kommunalwahlen – gewählt werden der Gemeinderat, die Ortschaftsräte und der Kreistag – auch die Europawahl an. Insgesamt gibt es sieben Wahlbezirke, in denen die Stimmberechtigten wählen können. Wie Hauptamtsleiter Manuel Stärk berichtet, sind zwei davon im Kernort Immendingen: Die Wahlberechtigten können ihre Stimmzettel im Foyer der Sporthalle und in der Aula der Grundschule in die Wahlurnen werfen.

Weitere fünf Wahllokale gibt es in den Ortsteilen: In Hattingen, Mauenheim, Ippingen und Zimmern kann der Wahlmöglichkeit jeweils im Rathaus nachgegangen werden. In Hintschingen wird es ein Wahllokal in der Schöntalhalle geben.

Wer ist wahlberechtigt?

Während bei den Kommunalwahlen bereits Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben dürfen, müssen Wähler für die Europawahl volljährig, also 18 Jahre alt, sein. Für die Europawahl sind in Immendingen derzeit insgesamt 4694 Bürger wahlberechtigt, für die Kommunalwahlen sind es Stand jetzt insgesamt 4806 Personen, teilt Stärk auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Wer kann Wahlhelfer werden?

Voraussetzung sei es, dass man als Wahlhelfer auch stimmberechtigt ist, schildert der Hauptamtsleiter. Weil die Europawahl ansteht, also sogenannte verbundene Wahlen bevorstehen, sucht die Gemeinde allerdings lediglich volljährige Wahlhelfer.

Wann können Wahlhelfer wählen?

„Vor oder nach ihrem Dienst“, sagt Stärk. Möglich sei dies aber auch tagsüber zu den offiziellen Zeiten zwischen 8 und 18 Uhr. Denn: Nicht alle Wahlhelfer sind tagsüber im Einsatz. „Ein Teil kommt erst zum Auszählen.“ Ebenfalls möglich ist es, per Briefwahl abzustimmen.

Welche Aufgaben hat ein Wahlhelfer?

„Zum einen gibt es den Wahldienst im Wahllokal, das zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet hat“, erläutert der Hauptamtsleiter. In diesem Fall sei man auch Mitglied im Wahlvorstand und übernehme die Abwicklung der Wahl. Also beispielsweise das Aushändigen der Stimmzettel und das Prüfen der Wahlberechtigung des Wählenden.

Auch beim Auszählen und der Ergebniszusammenstellung sei ein Einsatz möglich. Da eine Vielzahl von Wahlen anstehe, sei das eine umfangreiche Aufgabe. Denn: „Alles muss getrennt ausgezählt werden.“

Bei der Gemeinderatswahl werden die Einzelstimmzettel erfasst. „Als gute Unterstützung“ kommt entsprechende EDV zum Einsatz. Stärk erklärt: „Das ist sehr komplex, was die Gültigkeit der Stimmzettel angeht.“ Einfacher sei das bei den Europawahlen. Bei der Kreistagswahl werden die Stimmen mit Zähllisten erfasst – immer in größeren Gruppen.

Wie viele Wahlhelfer werden in Immendingen gesucht?

Insgesamt werden am Wahltag zwischen 130 und 150 Wahlhelfer im Einsatz sein, prognostiziert Stärk. Tagsüber seien nicht so viele Wahlhelfer im Einsaz wie zum Auszählen. Denn: „Wir zählen alles noch Sonntagnacht aus“, schildert er. Was die Europawahlen angeht, sei dies Pflicht, ebenso bei den Kreistagswahlen. Mit dem Auszählen der Stimmen für Gemeinderat und Ortschaftsrat bliebe theoretisch auch am Montag noch Zeit. Aber das sei die Entscheidung der Gemeinde, trotzt der umfangreichen Wahlen, alles in einem Rutsch zu machen. „Von daher brauchen wir unsere Leute.“

Haben sich bereits Wahlhelfer gemeldet?

„Ja, es gibt Leute, die das schon öfter gemacht haben“, berichtet Stärk. Diese werden auch von der Gemeinde angeschrieben. Ebenfalls mit an Bord sind die Mitarbeiter der Gemeinde. „Ein gewisser Stamm ist also vorhanden. Aber es werden zusätzliche Helfer gebraucht“, unterstreicht er die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Helfer.

Gibt es im Vorfeld Schulungen?

„Zum einen bekommen die Wahlhelfer natürlich umfangreiche Unterlagen zur Verfügung gestellt“, so Stärk. Aber: „Wir bieten auch Schulungen an.“ Diese seien verpflichtend. Darin werde erklärt, wie die Wahlen ablaufen, wie die Wahlhandlung vonstatten zu gehen hat sowie was gültig ist und was nicht. „Das geht ohne Schulung nicht“, sagt der Hauptamtsleiter.

Wie werden die Helfer entschädigt?

Da es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit handle, werde kein Mindestlohn bezahlt, teilt Stärk auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Der Einsatz wird mit acht Euro pro Stunde vergütet.“ Die Kosten werden aus der Gemeindekasse bezahlt.