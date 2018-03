Immendingen bereitet sich auf Abstimmung vor

In Immendingen und seinen fünf Ortsteilen sind am Sonntag, 18. März, 4674 Bürger zur Wahl ihres Bürgermeisters aufgerufen. Einziger Bewerber ist Amtsinhaber Bürgermeister Markus Hugger. Für die Wahl werden zwei Wahllokale in der Kerngemeinde und je eines in jedem Teilort eingerichtet. Das Ergebnis wird am Sonntagabend, gegen 19 Uhr in der Donauhalle vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Bürgermeister-Stellvertreter Harald Jochum, bekanntgegeben.

Bei der Gemeindeverwaltung laufen derzeit letzte Vorbereitungen für die Wahl. Auch die Briefwahl sorgt für großes Interesse: „Bis zum Mittwochmorgen haben wir 358 Briefwahlunterlagen ausgegeben, was einer Wahlbeteiligung von 7,7 Prozent entspricht“, erklärt Hauptamtsleiter Manuel Stärk. Noch bis Freitag, 16. März, könnten Briefwahlunterlagen beantragt werden. Der Bürgerservice im Rathaus ist daher am Freitag bis 18 Uhr sowie am Samstag, 17. März, von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Bei plötzlicher Erkrankung sei es auch möglich, am Wahltag selbst, von 8 bis 15 Uhr noch Briefwahlunterlagen zu erhalten. Die Wahlbriefe müssen am Sonntag aber bis spätestens 18 Uhr im Rathausbriefkasten eingeworfen werden.

Für persönliche Stimmabgabe sind die sieben Wahllokale am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Für die Wahlbezirke gibt es folgende Wahlräume: In Immendingen das Foyer der Sporthalle (für die Wohngebiete östlich der Linie Bachzimmerer Straße und Donaustraße einschließlich Unterer Ösch und Bachzimmern) sowie die Aula (für die Gebiete westlich der Bachzimmer Straße und Donaustraße, Ziegelhütte, Am Bildstöckle, Gundelhof und Höwenegg). In Zimmern (für Zimmern mit den Gebieten „Iltishalde“ und „Am Freizeitzentrum“), in Mauenheim, Hattingen und Ippingen steht jeweils das Rathaus zur Verfügung, in Hintschingen die Schöntalhalle.

Die Wähler sollten ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen. Vor Ort erhalten sie den amtlichen Stimmzettel. Darauf ist der Name von Markus Hugger als Kandidat aufgedruckt. Der Wähler ist an diesen Bewerber nicht gebunden, sondern kann auch andere wählbare Personen eintragen. Wählbar sind Deutsche und in Deutschland lebende EU-Bürger zwischen 25 und 68 Jahren, wobei eine Reihe von Ausschlusskriterien gelten, wie etwa eine strafrechtliche Verurteilung. Jeder Wähler hat nur eine Stimme. Diese kann er abgeben, indem er den Namen des Bewerbers ankreuzt oder anderweitig kennzeichnet – oder, indem er den Namen einer anderen, wählbaren Person lesbar einträgt.

Nach Ende der Wahlzeit um 18 Uhr wird mit der Stimmenauszählung begonnen. Hauptamtsleiter Manuel Stärk: „Die Ermittlung des Wahlergebnisses ist öffentlich. In der Kerngemeinde erfolgt die Stimmauszählung im Rathaus.“ Dort wird das Gesamtergebnis der Gemeinde festgestellt. In den Ortsteilen wird in den Wahllokalen ausgezählt. Das Gesamtergebnis der Wahl wird etwa um 19 Uhr sowohl im Internet mitgeteilt als auch öffentlich bekanntgegeben. Die Information der Öffentlichkeit übernimmt am Wahlabend Bürgermeister-Stellvertreter Harald Jochum in der Immendinger Donauhalle.