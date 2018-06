Immendingen bekommt neue Brücken

In den nächsten fünf bis sechs Jahren wird die Gemeinde Immendingen drei komplette Brückenneubauten erhalten, die im Zuge der Landesstraße 225 die Donau sowie die beiden Bahnlinien überspannen. Allein die Vorbereitungen für diese aufwändige Baumaßnahme werden rund zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Räte geben Startschuss

Noch im alten Jahr hat daher der Gemeinderat den Startschuss für die ersten Arbeiten der Bauleitplanung gegeben. Die notwendigen natur- und artenschutzrechtlichen Untersuchungen starten Anfang 2016. Der Bebauungsplan soll ab dem kommenden Sommer aufgestellt werden. Die Fachbüros aus dem Daimler-Planungsverfahren wurden für die Brückenplanung erneut verpflichtet.

„Die drei Brückenbauwerke über Donau und Bahn haben Untersuchungen zufolge sehr starken Sanierungsbedarf und müssten teilweise bis zum Fundament abgebaut werden“, erläuterte Bürgermeister Markus Hugger die Problematik nochmals im Gemeinderat. Weil auch mit Blick auf die Zufahrt zur Baustelle des Prüfzentrums eine so aufwändige Brückensanierung nicht möglich gewesen sei, habe man sich zu Ersatzneubauten der Brücken entschlossen, die entstehen sollen, während die alten Bauwerke noch genutzt werden.

Was die Planung für den Bau der Brücken sowie die teilweise neue Trasse der L 225 in dem sensiblen Bereich des Donautals angeht, habe man sich gegen ein Planfeststellungsverfahren entschieden. Vielmehr solle das Projekt über einen neuen Bebauungsplan abgewickelt werden, was zeitliche Vorteile bringe, so Hugger.

Hälfte der Kosten trägt das Land

Bei der Bauleitplanung übernimmt die Gemeinde Immendingen nun die Federführung. Hinsichtlich der Kosten der Planung hat der Gemeinderat bei seiner Sitzung einer Vereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg zugestimmt, nach der die Planungskosten in geschätzter Höhe von rund 408 000 Euro je zur Hälfte geteilt werden.

In diesem Betrag sind als größte Kostenanteile die Projeksteuerung, die Bebauungsplanung, Umweltunterlagen und Kartierung, Bodenuntersuchungen, Schallgutachten und Verkehrsgutachten enthalten. Wie Bürgermeister Hugger erklärte, wolle die Gemeinde für diese Aufgaben, die ähnlich wie bei den Planungen für das Prüfzentrum verlaufen werden, wieder „den kampferprobten Teams“ übergeben, die auf diesem Gebiet schon für Daimler erfolgreich gearbeitet haben.

„Wir sind in Zeitdruck, denn das Bebauungsplanverfahren soll im Sommer 2016 starten“, betonte Ortsbaumeister Guggemos. Der Gemeinderat erteilte daher den Auftrag für Projektsteuerung und juristische Begleitung (180 000 Euro) an die Fachkanzlei EWB sowie für die Umweltplanung (160 000 Euro) an das Büro Baader Konzept, das im Januar mit den artenschutzrechtlichen Kartierungen beginnt.

Auf Anfrage von Gemeinderat Dieter Weißhaupt bestätigte Hugger, dass die drei neuen Straßenbrücken auch Teil der künftigen Trasse der Immendinger Ortsumgehung der B 311 sein werden (wir berichteten). „Die Brücken werden Bundesstraßen tauglich dimensioniert“, so Hugger. Wie die neue Anbindung der L 225 an die B 311 und später dann an die künftige Umgehung aussehen wird, ergebe sich erst, wenn die Trassenführung zum Zu- und Abgang der neuen Brücken feststehe.