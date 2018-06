Ilir Vokshi schießt SVI auf Siegerstraße

Die Fußballer des SV Immendingen haben am Sonntag in der Bezirksliga Bad. Schwarzwald den Lokalrivalen und bereits als Meister feststehenden SV Geisingen 3:2 (0:0) besiegt. Der SVI verbesserte sich zwar auf den elften Platz, hat durch den gleichzeitigen 1:0-Sieg der SG Riedböhringen/Fützen beim FV Tennenbronn den Klassenerhalt aber noch nicht sicher.

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich vor rund 400 Zuschauern ein Spiel mit vielen Zweikämpfen. Torraumszenen ließen lange auf sich warten, da beide Abwehrreihen konzenztriert spielten und wenig zuließen. Erst in den letzten sechs Minuten vor der Pause wurde es vor beiden Toren gefährlich. In der 41. Minute zielte Simon Federle mit einem Freistoß aus 20 Metern knapp über das SVI-Tor. Zwei Minuten später ließ Qazim Sulejmani erst Argjent Islami und dann Mario Sterk stehen, scheiterte mit seinem Linksschuss aber an Torwart Ali Aslanbas, der den Ball mit einer Hand zur Ecke abwehrte.

Aber auch der SV Immendingen kam in der 45. Minute noch zu zwei guten Möglichkeiten. Giuseppe Lappanese hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und passte von der Grundlinie zurück auf Mario Köhler, dessen Direktschuss aber in höchster Not von einem Abwehrspieler abgeblockt wurde. Nach dem anschließenden Eckstoß kam Dennis Martin zum Abschluss, doch auch sein Schuss wurde zur Ecke abgelenkt.

Als die Gäste mit den Gedanken noch in der Pause schienen, da schlugen die Immendinger zu. Genau 30 Sekunden nach Wiederbeginn spielte Köhler den Ball steil in den Lauf zu Ilir Vokshi. Der SVI-Stürmer kam vor Torhüter Dominik Sestan an den Ball und schoss zur 1:0-Führung für die Platzherren ein.

Die Geisinger versuchten nun, mehr nach vorne zu spielen, doch ihre Angriffsbemühungen waren lange Zeit recht harmlos. So plätscherte das Spiel dahin, ehe die Zuschauer in der Schlussphase doch noch vier weitere Tore zu sehen bekamen. In der 78. Minute erhöhte Vokshi nach einem Querpass von Martin mit einem sehenswerten Abschluss auf 2:0. Doch der SVI konnte sich noch nicht in Sicherheit wiegen, denn der eingewechselte Geisinger Spielertrainer Marijan Tucakovic traf in 88. Minute nach einem groben Abwehrfehler mit einem Heber zum 2:1. In der dritten Minute der Nachspielzeit schloss Martin nach einem Zuspiel von Jaruka Ndow einen Konter zum 3:1 ab. In der 96. Minute war es erneut Tucakovic, der sich nach einer Freistoßflanke am Ball behauptete und auf 3:2 verkürzte. Als kurz darauf Schiedsrichter Yannick Erath aus Villingen die Partie abpfiff, war der Immendinger Derbysieg perfekt.

SV Immendingen: Ali Aslanbas, Mario Sterk, Atdhedon Mehmetaj, Argjent Islami, Ilir Vokshi (ab 79. Minute Atila Yüce), Giuseppe Lappanese, Dennis Martin, Dardan Zejnullahu (72. Lutz Neumann), Mario Köhler (90. Kadir Ibis), Jaruka Ndow, Oliver Weiß. - SV Geisingen: Dominik Sestan, Johannes Degen, Qazim Sulejmani (75. Marijan Tucakovic), Jan Degenkolb, Celit Begit, Dominik Herfort, Simon Federle, Cyril Bondarev, Rustam Mamedow (84. Nils Dietrich), Simon Indlekofer (79. Frank Bausch), Lukas Öhler (46. Mark Dietrich). - Tore: 1:0 (46. Minute) Ilir Vokshi, 2:0 (78.) Ilir Vokshi, 2:1 (88.) Marijan Tucakovic, 3:1 (90.+3) Dennis Martin, 3:2 (90.+6) Marijan Tucakovic. - Schiedsrichter: Yannick Erath (Villingen). - Zuschauer: 300. - Gelbe Karten: 1/4.