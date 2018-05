„Ich will individuell auf Kinder eingehen“

Seit gestern hat die Schlossschule in Immendingen eine neue Rektorin. Die in Gießen geborene Julia Wollenhöfer hat die Position von Ute Scharre-Grüninger, die als kommissarische Schulleiterin tätig gewesen war, übernommen. Die Pädagogin kann bereits mit internationaler Erfahrung aufwarten. Zuvor lehrte sie bis Dezember 2017 in Brasilien an der Deutschen Schule Rio de Janeiro. Unser Redakteur Marius Lechler hat sie zu ihrem Werdegang, ihren Erfahrungen und Plänen befragt.

Frau Wollenhöfer, Ihr Werdegang hat einige besondere Stationen. Wo waren Sie bislang als Lehrerin tätig?

Ich habe von von 2003 bis 2014 in Bad Schwalbach im Rheingau-Taunus-Kreis in der Nähe von Wiesbaden an einer Grundschule unterrichtet. Im Jahr 2014 habe ich mich für den Auslandsschuldienst beworben. Aufgrund meiner besonderen Qualifikation in der Pädagogik bot mir die Bundesrepublik Deutschland verschiedene Stellen an den weltweit 140 Auslandsschulen an. Ich entschied mich für Rio de Janeiro in Brasilien. Im Januar 2015 nahm ich meine neuen Aufgaben in einem für mich fremden Land mit meiner Familie wahr und führte ab August 2015 die Position der didaktischen Leiterin der Grundschule an der „Escola Alemã Corcovado“ (EAC), der Deutschen Schule Rio de Janeiro, aus.

Wie unterscheidet sich das Leben und der Lehrberuf in Brasilien im Vergleich zu Deutschland?

Zunächst einmal sind die Menschen in Brasilien unheimlich herzlich. Ich habe dort sehr gerne mit den Kindern gearbeitet. Brasilien ist ein ferner Kontinent und lebt eine ganz andere Kultur, die mit der europäischen nicht vergleichbar ist. Die Erfahrungen, die ich als Auslands-dienstlehrkraft habe machen können, möchte ich in meiner neuen Position als Rektorin der Schlossschule für die Schulkinder entwicklungsfördernd umsetzen.

Was ist der größte Unterschied Ihrer neuen Position als Rektorin im Vergleich zur didaktischen Leiterin in Brasilien?

Ich bin in Immendingen als Schulleiterin für die gesamte Schule verantwortlich. In Brasilien war ich für ein Segment leitend tätig, das einen pädagogischen Schwerpunkt hatte. Natürlich werde ich auch hier als Lehrkraft eingesetzt sein, dies aber in sehr kleinem Rahmen. Als Schulleiterin kann ich die Kinder in ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten stärken. Dazu möchte ich moderne und innovative Wege gehen.

Wie darf man sich diese Veränderungen konkret vorstellen?

Das fängt bei der Gestaltung der Räumlichkeiten der Schule an, was natürlich mit Bürgermeister Markus Huggger und der Gemeinde abzusprechen ist. Das Thema Digitalisierung unserer Gesellschaft ist ein weiterer wichtiger Komplex, auf den ich mich konzentrieren werde. So möchte ich zum Beispiel dafür sorgen, dass soziale Medien im Unterricht nicht nur mehr, sondern ohne Angst der Eltern zum Einsatz kommen. Die Schule soll ein Lebensraum sein, der die Kinder als Individuum fördert.