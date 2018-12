Humor spielt in Zimmern eine der Hauptrollen

Stilvoll mit Zylinder präsentieren sich die Theaterspieler auf dem Bild von 1918. Genau dieses Bild war der Anlass für den Theaterclub des MV Zimmern, sein Jubiläum danach zu richten. Am Wochenende stehen die Schauspieler dann beim Jubiläumsstück auf der Bühne. Regisseur Jürgen Ebertsch, er ist seit 2002 dabei, blickt mit Redakteurin Linda Seiss auf die Geschichte zurück. Und hat für die Zukunft einen Wunsch.

Herr Ebertsch, wissen Sie, wer den Theaterclub damals gegründet hat?

Vermutlich hat die Geschichte des Theaterclubs schon vor 1918 begonnen: Mit dem Radfahrverein „All Heil“ Zimmern 1905. Am vergangenem Freitag haben wir alte Aufzeichnungen bekommen. Die Protokolle sind in der Sütterlinschrift verfasst – diese sollen noch entziffert werden. Ich denke, dass August Holzer ganz gut für die Anfänge steht. Zumindest habe ich ihn auf alten Mitschrieben der Zusammenkünfte als Unterzeichner, also als führenden Teil des Radfahrvereins, ausgemacht. Und auch die älteren Zimmerner gehen davon aus, dass schon vor dem Ersten Weltkrieg Theater gespielt wurde. In einem Dokument vom 26. Oktober 1915 gibt es einen Vermerk, dass auch der Kassierer und der erste Vorstand eingezogen wurden und deshalb die Vereinstätigkeit ruhen muss. Der Zusatz ,Hoffentlich geht dieser schreckliche Krieg bald zu Ende’ bereitet mir heute noch Gänsehaut. Seit 1948 läuft das Theater unter Regie des Musikvereins.

Wieso haben Sie sich dann entschieden, 2018 das 100-jährige Bestehen zu feiern?

2018 haben wir zum Jubiläumsjahr gemacht, weil wir ein Bilddokument von 1918, das die damalige Theatergruppe zeigt, in die Finger bekommen haben.

Haben Sie etwas Besonderes vorbereitet?

Wir haben versucht, aus dem Fundus ehemaliger Spieler und Regisseure sowie Bild- und Textmaterial aus Zeitungsarchiven zusammenzutragen. Zum Jubiläum gibt es jetzt eine Fotoausstellung in der alten Schule in Zimmern sowie eine verfilmte Präsentation aus Interviews mit ehemaligen Akteuren und Aufführungsauschnitte.

Hat das Jubiläumsstück ,Auch Saubermänner haben ein Verfallsdatum’ eine besondere Bedeutung oder sind Sie bei der Stückwahl wie immer vorgegangen?

Meistens setze ich mich in den Sommerferien raus in den Liegestuhl und lese die Probeexemplare, die ich im Vorfeld ausgesucht habe. Die beiden maßgebenden Entscheidungskriterien sind dann, dass das Stück genügend Lacher hat, und wir es bühnenbildtechnisch umgesetzt bekommen, da wir, was den Platz betrifft, doch sehr eingeschränkt sind.

Wie viele Stücke lesen Sie erfahrungsgemäß?

Wenn ich Glück habe, war ich bei meiner Vorrecherche gut, und muss nur zwei oder drei lesen. Habe ich mich amüsiert und ein Stück für gut befunden, gebe ich es meist noch einem Bekannten zum Lesen, dem ich auch etwas Humor zuschreibe.

Wie läuft die Vorbereitung auf die Aufführungen dann ab?

Im Oktober beginnen wir zu proben. Bis die Bühne steht, die wir selbst aufbauen, machen wir Leseproben. Nach und nach werden die Requisiten ergänzt. Mit zunehmenden Möbelstücken nehmen die Textbücher in den Händen der Darsteller ab. Drei bis vier Wochen vor der Aufführung arbeiten wir an Mimik und Gestik. Insgesamt kommen wir auf 20 bis 25 Proben.

Ein Blick in die Zukunft: Was wollen Sie und der Theaterclub in den kommenden 100 Jahren anpacken?

Ich möchte nicht schreiben müssen: ,Hoffentlich ist dieser schreckliche Krieg bald zu Ende.’ Es wäre eine echte Erleichterung für uns, wenn das Bürgerhaus – mit mehr Platz und einer festen Bühne – kommen würde. Dann hätten auch viele ältere Zuschauer die Möglichkeit, die Gruppe spielen zu sehen. Denn viele trauen sich gar nicht, hoch in die Hornenbergschule zu kommen.

Aufführungstermine

Der Theaterclub präsentiert das Stück „Auch Saubermänner haben ein Verfallsdatum“ in der Hornenbergschule. Am Samstag, 15.Dezember, 14 Uhr, sind Generalprobe und Kinderaufführung, um 19.30 Uhr findet die Hauptaufführung statt. Am Sonntag, 16. Dezember, 19 Uhr, ist eine weitere Hauptaufführung. (lise)