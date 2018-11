Hugger ehrt sieben treue Mitarbeiter

Bei der Jahresabschlussfeier im Foyer der Sporthalle sind sieben langjährige Mitarbeiter der Gemeinde Immendingen von Bürgermeister Markus Hugger mit Ehrennadeln und Geschenken ausgezeichnet worden. Im Rahmen der Feier informierte Hugger die Bediensteten von Gemeindeverwaltung, Bauhof, Forst, Gemeindebücherei, Schulen und Kindergärten auch über die 13 Neueinstellungen im Jahr 2018. Eröffnet wurde die Feier im Namen des Personalrats durch Eva Egloff-Ley.

„Ohne Sie ginge nichts in der Gemeinde“, lobte Hugger die Beschäftigten bei der Jahresabschlussfeier. Sie seien „der Motor, der das ganze Jahr über relativ geräuschlos durchläuft“. Alle Mitarbeiter hätten auch 2018 wieder Engagement und große Geschlossenheit gezeigt. „Das zeichnet unsere Gesamtgemeinde aus und ich will sagen, wir sind eine der erfolgreichsten Gemeinden im Landkreis Tuttlingen“, erklärte Hugger mit Stolz.

Neu in den Reihen der Verwaltung sind 2018: Als Erzieherinnen in der Kindertagesstätte im Donaupark: Angelika Ams, Sandra Gleichauf, Tamara Weger, Julia Kornmaier und Sarah Lieb-Rümler; als Mitarbeiterin in der Schülermensa Manuela Ullmann; als Techniker im Ortsbauamt Lukas Engesser; als Auszubildender bei der Gemeindeverwaltung Dino Martin; als Schulbetreuerin in der Schlossschule Luzia Weh; als Sekretärin im Ortsbauamt Sandra Paglialonga sowie für die Gemeindebücherei Sylvia Winand und und Claire Bourneton-Gerlach.

Folgende Ehrungen sprach Hugger aus: Miriam Ketter arbeitet seit zehn Jahren in der Schülerbetreuung der Schlossschule und hat in dieser Zeit auch Integrationshilfe für behinderte Kinder geleistet. Katrin Zieschank ist seit zehn Jahren als Erzieherin tätig, zunächst im Kindergarten Hattingen, jetzt als Gruppenleiterin in der Kita Donaupark. Alexandra Börtzler ist seit 20 Jahren bei der Gemeinde beschäftigt. Nach Ausbildung und Tätigkeit im Hauptamt übernahm sie die Aufgabe als Sekretärin des Bürgermeisters. Sie war langjährige Personalratsvorsitzende.

Peter Grieninger arbeitet seit 20 Jahren als Elektriker beim Gemeindebauhof. Er ist auch für Gemeindewasserwerk und Winterdienst tätig und außerdem Stellvertreter von Bauhofleiter und Wassermeister Peter Disch. Reiner Urban arbeitet seit 20 Jahren als Abendhausmeister der Sporthalle.

Lydia Wendel startete 1998 als Saisonmitarbeiterin in der Gärtnerei, ehe sie als gelernte Erzieherin 2006 zunächst als Zweikraft, ab 2013 als Leiterin des Kindergartens Ippingen arbeitete. Wolfgang Leiber war 30 Jahre als Waldarbeiter der GemeindeImmendingen tätig und betreut im Ruhestand jetzt noch die Bumbishütte.