HSV verliert beim Tabellenführer nach 2:0-Führung 3:8

Der Hattinger SV hat im ersten Rückrundenspiel beim Tabellenführer SC Gottmadingen-Bietingen 3:8 (3:4)verloren. Zur Halbzeit hatte es noch nicht nach einer so deutlichen Niederlage ausgesehen.

Die Gäste führten nach sieben Minuten 2:0. Mit schnellem Angriffsfußball überraschte der HSV die Gastgeber. Chris Brunner erzielte bei einem perfekten Start der Gäste nach guten Kombinationen beide frühen Tore. Doch dann kam der Kopfballtreffer zum 1:2 von Adrian Hellwig viel zu schnell. Schiedsrichter Viceconte erkannte ein Foulspiel und Felix Heul nutzte die Gelegenheit (25.) zum 2:2 Ausgleich. Jetzt war auch der SC Go-Bi mit dem besten Sturm der Bezirksliga in der Partie und ging 3:2 in Führung. Nach dem Pass von Ibrahim Özbek in die Tiefe gelang Marc Brunner der 3:3-Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel netzte Yannick Kurz zur 4:3-Führung für den Tabellenführer ein.

Die entscheidende Szene im Spiel der Gäste war die gelbrote Karte nach 51 Minuten für Ergün Abinik. Die Hausherren spielten nun mit ihren schnellen Außenstürmern gegen eine allzu offene HSV-Abwehr. In fast regelmäßigen Abständen musste der HSV vier weiteree Gegentore hinnehmen, von denen zwei aus abseitsverdächtigen Positionen erzielt wurden. Es war eon schwarzer Tag für die HSV-Defensive um Ersatztorwart Marcel Heinemann.