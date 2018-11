HSV verliert beim Hegauer FV 0:2

Der Hattinger SV hat sich in der Fußball-Bezirksliga Bodensee beim Hegauer FV 0:2 geschlagen geben müssen. Es war die achte Saison-Niederlage.

Der Hattinger SV musste in letzter Minute auf weitere Stammspieler verzichten und ersatzgeschwächt nach Welschingen fahren. In der ersten halben Stunde sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Bei den Gästen stimmte die Einstellung. Nach zwei Chancen der Gastgeber (30./36. Minute) hatte Ibrahim Kaynar die erste Gästemöglichkeit, doch er scheiterte an Torwart Yannick Büche. Nach einem verlorenen Zweikampf des HSV im Mittelfeld waren die Hausherren in Überzahl. Das Zuspiel brachte Antonio Greco in Position, der kurz vor der Pause das 1:0 erzielte. Nur wenige Sekunden später vergab Marcel Schilling den Ausgleich.

Auch im zweiten Durchgang spielte der HSV ordentlich, es fehlte jedoch an der Durchschlagskraft im Sturm. Antonio Greco baute nach einer guten Stunde die Führung seiner Mannschaft weiter aus. In der Schlussphase drängten die Gäste noch auf den Anschlusstreffer, doch Ferhat Özbek verfehlte knapp das Tor (83.).