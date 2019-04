HSV unterlaufen bei 2:5-Heimniederlage zwei Eigentore

In der Fußball-Bezirksliga Bodensee geht die Negativserie des Hattinger SV weiter. Gegen den BSV Nordstern Radolfzell gab es eine 2:5-Pleite. Der HSV steckt im Tabellenkeller fest und hat seit dem 17. Spieltag fünf Niederlagen einstecken müssen.

Die Gäste waren die spielbestimmende Mannschaft und profitierten von zwei Hattinger Eigentoren. Bereits nach fünf Minuten fiel die Gästeführung durch einen Kopfballtreffer von Bader im Anschluss an einen Eckball. Der HSV war komplett von der Rolle und fand nicht ins Spiel. Der zweite Rückschlag für die Hausherren nach 20 Minuten durch ein Eigentor.

Danach wurde das Spiel unterhaltsamer. Ibrahim Öztürk verkürzte per Strafstoß (27. Spielminute) auf 1:2. Doch nach der nächsten Zeigerumdrehung baute Bader den Vorsprung der Gäste wieder aus.

Für den zweiten Spielabschnitt nahm sich der HSV mehr vor, sorgte für Druck in der gegnerischen Hälfte, blieb aber weiter ohne zwingende Torraumszenen. Die Gäste ihrerseits beschränkten sich auf das Wesentliche und ließen durch eine gefestigte Abwehr nur wenig zu. Per Foulelfmeter erzielte Baratta das 1:4 und somit die Vorentscheidung. Ibrahim Kaynar gelang zwar nochmals eine Ergebniskorrektur, als er (68. Spielminute) mit einer gelungenen Einzelaktion auf 2:4 verkürzte. Zwei Minuten danach folgte jedoch wiederum per Eigentor nach einem unglücklichen Abpraller der 2:5-Endstand für die Gäste, die verdientermaßen drei Punkte mitnahmen und ihren Tabellenplatz im Mittelfeld festigten.

Das nächste Spiel bestreitet der Hattinger SV am Samstag, 27. April, um 17.30 Uhr beim FC RW Salem. Das nächste Heimspiel findet am Sonntag, 5. Mai, um 15 Uhr gegen den Türk. SV Singen statt.