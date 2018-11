Hochwasserschutz in Hintschingen ist fast in trockenen Tüchern

Der Hochwasserschutz für Hintschingen geht in ein konkretes Stadium. Im Rahmen einer Vorberatung hat der Ortschaftsrat der vorgelegten Entwurfsplanung zum Schutz des Ortes gegen Überflutung einstimmig zugestimmt.

Ortsvorsteherin Marlies Aschmann und Ortsbaumeister Martin Kohler erläuterten in der Sitzung die Ausgangssituation: Die tiefer liegenden Anwesen des Ortes sind zwar jeweils von einer Hochwasserführung der Donau betroffen. Die Hochwassergefahrenkarte des Landes weist bei einer Hochwasserführung des durch das Schöntal verlaufenden Talgrabens jedoch ein darüber hinausgehendes Hochwasserrisiko aus.

Danach wären von einer Hochwasserführung des Wasserlaufs, nach einem berechneten statistischen Wert von HQ100 in der Ortslage 50 Gebäude betroffen. Zudem wird dadurch die Realisierung von Bauvorhaben eingeschränkt.

In dem Bestreben zu einem Hochwasserschutz zu kommen, hat die Gemeinde eine sogenannte Flussgebietsuntersuchung in Auftrag gegeben. Der Planer, Manuel Hoffmann, vom beauftragten Ingenieurbüro BIT Freiburg, stellte das Ergebnis in der Sitzung vor.

Gewässerüberleitung in den Schmittengraben empfohlen

Während eine Aufdimensionierung des in der Ortslage weitgehendst verdolten Talgrabens eine große Betroffenheit für die Anlieger mit sich bringen und ein Hochwasserrückhaltebecken enorme Kosten verursachen würde, empfiehlt der Planer eine sogenannte Gewässerüberleitung in den Schmittengraben. Vorgesehen ist, ab etwa oberhalb der vorhandenen Gärten beginnend und westlich des Ortes verlaufend einen Entlastungskanal mit einem Durchmesser von einem Meter in diesen Vorfluter zu führen.

Um die Flächen, durch die die 285 Meter lange Leitung verläuft, uneingeschränkt weiter landwirtschaftlich nutzen zu können, ist eine Überdeckung von mindestens einem Meter vorgesehen. Das Einlaufbauwerk wird so gestaltet, dass der Bypass nur bei Hochwasser in Betrieb ist. Die Kostenschätzung für das Projekt liegt bei 683 000 Euro. Nach Abzug der Landesförderung beträgt der Gemeindeanteil 270 000 Euro. Die Überlegungen gehen dahin, mit dem Projekt im September 2019 zu beginnen und dieses bis Ende desselben Jahres fertig zu stellen.

Frage der Zuhörer: Ist die Entlastungsleitung groß genug?

Auf die Frage aus den Reihen der Zuhörer, ob die Entlastungsleitung ausreichend groß dimensioniert ist, verwies der Planer auf die vorhandene hydraulische Berechnung. Bürgermeister Markus Hugger gab zu Bedenken, dass durch die Maßnahme Vorsorge gegen Hochwasserereignisse getroffen wird, und diese es ermögliche, den Ort weiter baulich entwickeln zu können. Ein absoluter Schutz gegen extreme Wetterereignisse sei jedoch nicht möglich.

Ortsbaumeister Kohler konnte in der Sitzung noch berichten, dass an der ausgebauten Verbindungsstraße nach Mauenheim in der nächsten Woche die Bankette geschottert werden und die Straßensperrung alsdann aufgehoben wird.

Was ist ein HQ100-Gebiet?

Wird ein Gebiet als HQ100 eingestuft, dann zählt es zu den Gebieten, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist. Außerdem gilt es gemäß § 65 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) als festgesetztes Überschwemmungsgebiet. „Das ist eine Retentionsfläche, auf der sich das Wasser breit machen kann“, fasst Ortsbaumeister Martin Kohler den Sachverhalt auf Nachfrage unserer Zeitung zusammen. Konkret bedeutet das, dass die Gemeinde auf einer solchen Fläche nicht bauen darf. Mit dem geplanten Bypass soll das Gebiet wieder bebaubar gemacht werden. Denn dieser soll das Wasser umleiten und über den Schmittengraben wieder in die Donau fließen lassen. Es handle sich um keine zwingende Maßnahme, sagt der Immendinger Bauamtsleiter. „Aber zum einen dient sie dazu, den Ort zu schützen. Und sie dient auch dazu, aus dem HQ100-Bereich raus zu kommen, und in Hintschingen wieder bauen zu können.“ (lise)