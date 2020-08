Hochwasserschutz für Hintschingen

Mit einem kleinen Einweihungsfest in der Örtlichkeit ist die um Hintschingen führende neu gebaute Entlastungsleitung offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden.

Ortsvorsteherin Marlies Aschmann hieß zu dem Anlass den neu gewählten Bürgermeister Manuel Stärk, seinen Vorgänger Markus Hugger, der das mit 400 000 Euro veranschlagte Projekt auf den Weg gebracht hatte, Bürgermeisterstellvertreterin Monika Kienzle, Ortsbaumeister Martin Kohler, Gemeinderäte, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte, Vertreter der ausführenden Firma Storz sowie Hintschinger Bürger willkommen. Die Ortschefin dankte allen, welche die Hochwasserschutzmaßnahme begleitet und zu einem erfolgreichen Abschluss geführt haben.

Das Projekt dient einem doppelten Zweck. Zum einen bietet die verlegte Leitung Schutz gegen eine Überflutung aus dem südlich des Ortes gelegenen Schöntal. Das Tal wird durch den sogenannten Talgraben, eigentlich ein unscheinbarer Wasserlauf, entwässert. Aufgrund des beachtlichen Einzugsgebietes besteht durch diesen jedoch ein beträchtliches Hochwasserrisiko.

Nach der Hochwassergefahrenkarte des Landes wären nach einem zugrunde gelegten statistischen Wert von HQ 100 in der Ortslage von einer Überschwemmung 50 Gebäude betroffen, zumal die innerhalb des Ortes erfolgte Verdolung des Wasserlaufes zu klein dimensioniert ist. Die Errichtung weiterer Gebäude würde so gut wie nicht mehr genehmigt.

Im Bestreben, zu einem Überschwemmungsschutz zu kommen und weitere Gebäude bauen zu können, habe die Gemeinde, so Bauamtsleiter Martin Kohler, vorsorglich eine Flußgebietsuntersuchung in Auftrag gegeben. Die Berechnungen durch ein Fachbüro haben ergeben, dass eine notwendige Aufdimensionierung der Rohre im Ort eine große Betroffenheit für die Anleger mit sich bringen würde. Da ein Hochwasserrückhaltebecken im Tal noch höhere Kosten verursacht hätte, entschied sich der Gemeinderat für die nun realisierte Gewässerüberleitung in den Schmittengraben. Der Entlastungskanal mit einem Durchmesser von 1,20 Meter und einer Länge von 300 Meter hat eine Überdeckung, welche die weitere landwirtschaftliche Nutzung der Flächen in der Trassenführung ermöglicht. Das Einlaufbauwerk ist so gestaltet, dass der Bypass, so der Ausdruck, nur bei entsprechend starker Wasserführung des Talgrabens, in Betrieb geht.

Manuel Stärk dankte insbesondere den Grundstückseigentümern, die es erlaubt haben, den Kanal durch ihre Äcker und Wiesen zu legen. Sein Dank galt auch den Anwohnern, welche die Belästigungen durch die im Januar begonnenen Bauarbeiten auf sich nehmen mussten. „Alles in allem wurde es ein schönes Projekt“, betonte er. Der Dank der Bürgermeisterstellvertreterin Monika Kienzle galt allen Planern, Ämtern und Firmen für die Durchführung und besonders Bauamtsleiter Kohler für die Begleitung der Maßnahme.

Zum Abschluss hatte die Ortschefin noch für einen Showeffekt gesorgt. Da wegen der momentanen Trockenheit zu wenig Wasser ankommt, hatte sie aus einem Fass Wasser in den Kanal schicken lassen. Die Beobachter am Auslaufbauwerk konnten befriedigt feststellen: „Es läuft.“